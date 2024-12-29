Χιλιάδες νέα είδη όπως φυτά, ζώα και μύκητες ανακαλύφθηκαν σε όλον τον κόσμο, από τους επιστήμονες το 2024

Από τα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι τα βουνά του Βιετνάμ, ανακαλύφθηκαν πλάσματα που δίνουν μια συναρπαστική εικόνα της πολύτιμης ποικιλίας ζωής στον πλανήτη μας.

Παρά τις απειλές που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα σε όλο τον κόσμο, οι βιολόγοι ήταν ακόμη σε θέση να προσθέσουν μια εκθαμβωτική σειρά χλωρίδας και πανίδας στα 2,2 εκατομμύρια που είναι ήδη γνωστά στην επιστήμη.

Ερευνητές στην Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια, για παράδειγμα, περιέγραψαν 138 νέα ζώα, φυτά και μύκητες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπό εξαφάνιση βρώσιμης ντάλιας στο Μεξικό, ενός πυγμαίου ίππου στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αφρικής, οκτώ ειδών θαλάσσιων γυμνοσάλιαγκων και δύο καρχαρίες - φαντάσματα.

Οι επιστήμονες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο πρόσθεσαν 190 νέα είδη, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου είδους πιράνχας, τριών δεινοσαύρων και ενός πτερόσαυρου που βρέθηκαν στη Σκωτία.

Γενετιστές της Εθνικής Διοίκησης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας Αλιείας ανακάλυψαν ότι δύο διαφορετικά είδη φάλαινας - δολοφόνου στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό

Επίσης, ερευνητές από το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt στην Καλιφόρνια ανακάλυψαν τέσσερα νέα είδη χταποδιού βαθέων υδάτων στις ακτές της Κόστα Ρίκα και περισσότερα από 100 νέα είδη θαλάσσιας ζωής σε μια οροσειρά στα βαθιά ωκεάνια, γνωστή ως Nazca Ridge, 1.448 χλμ. ανοικτά των ακτών της Χιλής.

Η λίστα με τις πιο περίεργες ανακαλύψεις του 2024, όπως τη σταχυολόγησε το BBC.

Μύκητες ψαριού

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι επιστήμονες στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους, στο Λονδίνο, έχουν ταξινομήσει περίπου 149 φυτά και 23 μύκητες από όλες τις γωνιές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων τριών περίεργων νέων μυκήτων, που μυρίζουν....σαν ψάρι.

Σκαντζόχοιρος- βαμπίρ

Με το μαλακό τρίχωμα να καλύπτει το σώμα του αντί για αγκάθια, το μόνο αιχμηρό πράγμα για αυτό το νέο είδος σκαντζόχοιρου βρίσκεται μέσα στο στόμα του.

'Vampire' hedgehog among 234 new species identified in Asia

Ανακαλύφθηκε στο Βιετνάμ, έχει μακριά δόντια σαν κυνόδοντες, από τα οποία ενέπνευσε τη νέα του επιστημονική ονομασία. Μοιάζει λίγο με μια διασταύρωση ποντικιού και γριούλας και έχει μήκος 14 εκατοστά.

Όταν οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν λεπτομερώς τα λείψανα αρκετών σκαντζόχοιρων με μαλακή γούνα σε διάφορα μουσεία σε όλο τον κόσμο με τη βοήθεια γενετικής ανάλυσης, συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν ένα προηγουμένως μη αναγνωρισμένο είδος που ήταν εντελώς νέο στην επιστήμη.

Φοίνικες φαντάσματα

Η λευκή κάτω πλευρά των φύλλων αυτού του πρόσφατα αναγνωρισμένου είδους φοίνικα, πήρε το όνομα «hantu», όπως αποκαλούν το φάντασμα στο δυτικό Βόρνεο .

Μια από τις μυστηριώδεις ανακαλύψεις φυτών του 2024 που έγιναν από ερευνητές στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους, στο Kew, ήταν ένα είδος φοίνικας στο δυτικό Βόρνεο. Με λευκές τις κάτω πλευρές των φύλλων και γκρίζους μίσχους, το φυτό είναι γνωστό στην καθομιλουμένη στις κοινότητες ως wi mukoup ή wee mukup .

Βρέθηκε σε προστατευόμενες περιοχές τροπικών δασών στη Μαλαισία και την Ινδονησία, ο φοίνικας παραδοσιακά χρησιμοποιήθηκε για καλαθοποιία και δεν είχε επιστημονική ονομασία. Φέτος, αναγνωρίστηκε ως Plectocomiopsis hantu – ένα νεύμα στην απόκοσμη εμφάνισή του, καθώς το hantu είναι ο όρος φάντασμα στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Μια επίσημη περιγραφή θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος των προσπαθειών διατήρησης στο μέλλον.

Τρίτωνας Crocodile Cao Bang

Παρά το τρομακτικό του όνομα, αυτό το μικρό αμφίβιο είναι ένα ντροπαλό πλάσμα. Ανακαλύφθηκε κρυμμένο κάτω από βράχους σε ένα ρυάκι μέσα σε αγρόκτημα στο βορειοανατολικό Βιετνάμ.

Ονομάστηκε Tylototriton koliaensis από το βιολογικό αγρόκτημα Kolia όπου βρέθηκε στο βουνό Kolia στην επαρχία Cao Bang του Βιετνάμ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, το αμφίβιο έχει μια σειρά από οστεώδεις κορυφογραμμές και κονδυλώματα που μοιάζουν με πόμο που τρέχουν στο πίσω μέρος του, όπως ένας κροκόδειλος. Οι τρίτωνες κροκόδειλοι είναι από τα πιο απειλούμενα αμφίβια στον κόσμο και όλα τα γνωστά είδη Tylototriton έχουν καθεστώς προστασίας βάσει της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

Αράχνες - Πειρατές

Δύο νέα είδη αράχνης με προτίμηση στην πειρατεία ανακαλύφθηκαν από ερευνητές. Οι αράχνες αυτές έχουν τη συνήθεια να καταλαμβάνουν βίαια τους ιστούς άλλων αραχνών και να σκοτώνουν τους ενοίκους.

I just found this calommata in the garden. It's too fat. This is a special species with very scary fangs, When threatened, they will secrete a large amount of venom on their fangs and be ready to bite anything.

Τα ονόματα Ero lizae και Ero natashae αναγνωρίστηκαν μετά από γενετική ανάλυση δειγμάτων που φυλάσσονταν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και στο Βασιλικό Μουσείο της Κεντρικής Αφρικής στο Βέλγιο. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο τι σκοπό εξυπηρετούν, του δίνουν μια τρομακτική εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

