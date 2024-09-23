Καταφύγιο στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στη Νάουσα βρήκε ένα μικρής ηλικίας ζαρκάδι.

Το όμορφο ζώο φαίνεται πως χωρίστηκε από την συντροφιά του και βρέθηκε κατά λάθος- ίσως κυνηγημένο από σκυλιά- σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα στα δυτική πλευρά της πόλης της Νάουσας.

Μέσα στην ατυχία του όμως ήταν τυχερό καθώς το εντόπισε υπάλληλος του δήμου ο οποίος άνοιξε την αυλόπορτα και μέσα σε λίγη ώρα το τρομαγμένο ζαρκάδι βρέθηκε να κουρνιάζει στην πίσω αυλή του σπιτιού.

Τα μέλη της φιλοζωικής της Νάουσας, ένας κτηνίατρος που κλήθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γρηγόρης Σαμαράς που ειδοποιήθηκαν ήταν αυτοί που το περιποιήθηκαν και το οδήγησαν πίσω πάλι στην φύση και στο περιβάλλον του.

Η Κατερίνα Μίγγα μέλος της φιλοζωικής Νάουσας και μέλος της πενταμελούς επιτροπής του δήμου για τα αδέσποτα μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για την ξαφνική εμφάνιση του μικρού ζαρκαδιού την περιέγραψε ως ...μια απρόσμενη επίσκεψή του στην πόλη της Νάουσας.

Τα φιλοζωικά και αυτοδιοικητικά αντανακλαστικά της πόλης αποδείχθηκαν πάντως γρήγορα καθώς η κινητοποίηση τόσο των μελών της φιλοζωικής όσο και του αρμόδιου αντιδημάρχου για τον απεγκλωβισμό του μικρού ζαρκαδιού ήταν άμεση. Το όμορφο ζώο δεν ήταν τραυματισμένο αλλά σίγουρα φοβισμένο. Κτηνίατρος του έκανε ένεση αδρεναλίνης και όπως είπε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Νάουσας Γρηγόρης Σαμαράς «το πήρε στην αγκαλιά του, όπως αγκαλιάζει και τις κόρες του και το οδήγησε πίσω στο δάσος για να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.