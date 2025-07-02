Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να διατηρηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040, αλλά με έναν πιο ρεαλιστικό και «ευέλικτο» τρόπο.

«Σήμερα δείχνουμε ότι τηρούμε σταθερά τη δέσμευσή μας για απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. Ο στόχος είναι σαφής, το ταξίδι είναι ρεαλιστικό και ευέλικτο», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται όλο και περισσότερο τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και αναμένουν από την Ευρώπη να αναλάβει δράση.

Η πρόταση της Κομισιόν για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90%

Όπως συνέστησε πριν από ένα χρόνο, η Επιτροπή εξακολουθεί να στοχεύει σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 σε σύγκριση με το 1990, με σκοπό μια ευρωπαϊκή οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές ως το 2050. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει από το 2036 να δοθούν στα κράτη-μέλη «μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας σε όλους τους τομείς, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων με οικονομικά αποδοτικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Αυτές οι ευελιξίες περιλαμβάνουν περιορισμένο ρόλο για υψηλής ποιότητας διεθνή πιστωτικά μόρια και τη χρήση εγχώριων μόνιμων απορροφήσεων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ).

Προτείνεται, επίσης καλύτερη ανταμοιβή των εταιρειών που δεσμεύουν και αποθηκεύουν CO2 και δυνατότητα στα κράτη να αντισταθμίζουν τους τομείς στους οποίους ρυπαίνουν περισσότερο, με εκείνους στους οποίους είναι πιο αποδοτικοί.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η πρότασή της αυτή βασίζεται σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων και σε συμβουλές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, ενώ παράλληλα ακολουθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ενδιαφερόμενα μέρη, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες.

Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης και της ενίσχυσης των κατάλληλων ευνοϊκών συνθηκών για τη στήριξη του στόχου του 90 %. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια δίκαιη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους διεθνείς εταίρους.

«Με τον στόχο μας για το 2040, παραμένουμε στην πορεία προς την καθαρή μετάβαση. Γνωρίζουμε γιατί το κάνουμε — για οικονομικούς λόγους, λόγους ασφάλειας και γεωπολιτικούς λόγους. Έχουμε ένα σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει — ένα ισχυρό ευνοϊκό περιβάλλον, η συμφωνία για καθαρή βιομηχανία και τρεις αποτελεσματικές δυνατότητες ευελιξίας», ανέφερε ο Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα.

Με τον προτεινόμενο στόχο του 90 %, η ΕΕ στέλνει επίσης ένα μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα: θα συνεχίσει την πορεία της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θα υλοποιήσει τη συμφωνία του Παρισιού και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χώρες εταίρους για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών.

Ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP30) στο Μπελέμ (Βραζιλία) τον Νοέμβριο, η Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα με τη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου για την οριστικοποίηση της ανακοίνωσης σχετικά με την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό κλιματικού στόχου για το 2040 θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ, προς συζήτηση και έγκριση στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Το δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη αναμένεται να ξεκινήσει στο άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ στα μέσα Ιουλίου, πριν από μια πιθανή ψηφοφορία περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια το κείμενο θα υποβληθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.