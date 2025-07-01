Αγγλία: Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στην ιστορία

Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Αγγλίας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η Met, η μέση θερμοκρασία τον περασμένο μήνα ανήλθε στους 16,9 βαθμούς Κελσίου και ήταν η υψηλότερη από τότε που τηρούνται αρχεία, το 1884.
Για τη Βρετανία στο σύνολό της, αυτός ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος στα χρονικά, μετά από εκείνον του 2023, όταν είχαν καταγραφεί δύο κύματα καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες στα τέλη του μήνα.
