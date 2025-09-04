Μυτιλήνη: Ελέγχθηκε η φωτιά στη Βρίσα και τον Πολυχνίτο

Υπό έλεγχο τέθηκε η εκτεταμένη πυρκαγιά που κατέκαψε μεγάλο τμήμα δασικών εκτάσεων καθώς και χαμηλής βλάστησης περιοχές στη Βρισά και τον Πολυχνίτο στη νότια Λέσβο.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για περιορισμό της καταστροφής. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή έντεκα εναέριων μέσων, που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, καταφέρνοντας να περιορίσουν σημαντικά το μέτωπο. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος ενίσχυσε άμεσα τα εναέρια δασοπυροσβεστικά μέσα στην περιοχή.

Συνεχής Επιχείρηση Κατάσβεσης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (ώρα 21:30), οι επίγειες δυνάμεις, με την υποστήριξη οχημάτων των ΟΤΑ και πλήθους εθελοντών, επιχειρούν με αμείωτη ένταση ώστε να τεθούν υπό πλήρη έλεγχο και οι τελευταίες εστίες φωτιάς. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων εντός της καμένης έκτασης, διασφαλίζοντας την οριστική κατάσβεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

