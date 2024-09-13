Ένα μωρό ιπποπόταμος προκαλεί φρενίτιδα θαυμαστών στην Ταϊλάνδη.

Όπως μεταδίδει το BBC News, η Moo Deng - ένα όνομα που μεταφράζεται ως "στρουμπουλό γουρούνι" - είναι ένας θηλυκός πυγμαίος ιπποπόταμος δύο μηνών που γίνεται viral στο διαδίκτυο και προσελκύει ουρές σε έναν ζωολογικό κήπο κοντά στην πόλη Pattaya.

Ο αριθμός των επισκεπτών έχει διπλασιαστεί από τη γέννησή της τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Khao Kheow Open Zoo.

Όμως ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου προέτρεψε τους ανθρώπους να συνετιστούν όταν πάνε να δουν τη Moo Deng, αφού εμφανίστηκαν βίντεο που δείχνουν επισκέπτες να κακομεταχειρίζονται το ζώο.

«Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι μόνο σκληρές αλλά και επικίνδυνες», είπε ο Narongwit Chodchoi σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα ζώα και να διασφαλίσουμε ότι έχουν ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μερικούς επισκέπτες να πετούν οστρακοειδή και ακόμη και να πιτσιλίζουν νερό στη Moo Deng για να μην κοιμηθεί.

Ο κ. Narongwit είπε ότι ο ζωολογικός κήπος έχει εγκαταστήσει κάμερες CCTV γύρω από τα περιβλήματα και απείλησε να κινηθεί νομικά εναντίον εκείνων που κακομεταχειρίζονται το μωρό - ιπποπόταμο.

Η καλύτερη στιγμή για να επισκεφτείτε τη Moo Deng είναι όταν αυτή είναι ξύπνια, πρόσθεσε.

Οι Πυγμαίοι ιπποπόταμοι, γνωστοί και ως νάνοι ιπποπόταμοι, είναι εγγενείς στη Δυτική Αφρική και είναι ω «απειλούμενο» είδος από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Οι ειδικοί πιστεύουν ότι έχουν απομείνει λιγότεροι από 3.000 στην άγρια ​​φύση.

Το μικροσκοπικό μέγεθος του συγκεκριμένου ιπποπόταμου και οι ανάγλυφες αναλογίες του έχουν προκαλέσει μανία στο διαδίκτυο.

"Έχω εμμονή με την Moo Deng - σκεφτόμουν αυτή τη βασίλισσα όλη μέρα", έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένας άλλος ανέφερε: "Δεν ξέρω τίποτα άλλο να συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή εκτός από τον Moo Deng".

Ο ανοιχτός ζωολογικός κήπος Khao Kheow, ο οποίος βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπανγκόκ, έχει σίγουρα αξιοποιήσει τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τον διάσημο ιπποπόταμο.

Από τότε που γεννήθηκε, 128 από τις τελευταίες 150 αναρτήσεις του ζωολογικού κήπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν τη Moo Deng.

Μια σειρά εμπορευμάτων - συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού πουκάμισου και παντελονιού εμπνευσμένο από ιπποπόταμους - είναι τώρα διαθέσιμα για αγορά στον ζωολογικό κήπο και στο διαδίκτυο.

Άλλες γνωστές εταιρείες προσπαθούν επίσης να κερδίσουν χρήματα.

