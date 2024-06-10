Απέραντο νεκροταφείο... Χιλιάδες νεκρά ψάρια έχουν καλύψει την επιφάνεια μιας λιμνοθάλασσας που σχεδόν έχει εξαφανιστεί στη βόρεια πολιτεία Τσιουάουα του Μεξικού, με τους τοπικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι το περιστατικό οφείλεται στην έντονη ξηρασία.

Οι θάνατοι ψαριών στη λιμνοθάλασσα Bustillos, στην πόλη Anahuac στην Τσιουάουα, προήλθαν κατά τη διάρκεια μακράς περιόδου ξηρασίας, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα επίπεδα του νερού της λιμνοθάλασσας είναι επικίνδυνα χαμηλά, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CNN.



Κάποια μορφή ξηρασίας πλήττει σχεδόν το 90% του Μεξικού, το υψηλότερο ποσοστό από το 2011, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Η πολιτεία Τσιουάουα έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά με το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της να έχει αντιμετωπίσει τα πιο ακραία επίπεδα ξηρασίας.

Locals are blaming a hazardous drought and deadly temperatures for the thousands of dead fish that washed up on the shores of a lagoon in Mexico’s Chihuahua state. Take a look. pic.twitter.com/AgGF7SeALa — CGTN America (@cgtnamerica) June 9, 2024



Υπήρχε πολύ λιγότερο νερό στη λιμνοθάλασσα για να ζήσουν τα ψάρια και το υπόλοιπο νερό ήταν κακής ποιότητας, σύμφωνα με την Irma de la Pena, επικεφαλής του Τμήματος Οικολογίας στην πόλη Cuauhtemoc.



«Όταν μειώνεται η ποσότητα του νερού, οι ρύποι συγκεντρώνονται περισσότερο, και ως εκ τούτου επηρεάζουν και τα είδη που ζουν εδώ», εξήγησε η De la Pena.

Drought in the Chihuahua region of Mexico is killing fish, as the lagoons they live in dry up – and the cattle alongside the lagoons, too. pic.twitter.com/EeJ0g7PEy6 — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 9, 2024

Μαζικοί θάνατοι ψαριών στην περιοχή συνέβησαν και τα προηγούμενα χρόνια όταν η λιμνοθάλασσα στέγνωσε, με τα ψάρια να ξεβράζονται. Ζώα, συμπεριλαμβανομένων αγελάδων και γαϊδάρων, έχουν επίσης πεθάνει, καθώς τα φράγματα έχουν χαμηλή στάθμη νερού και οι αγρότες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν κάθε σταγόνα.



Η ζέστη και η ξηρασία έχουν γίνει τόσο έντονες, που πολλοί άνθρωποι που βασίζονται στη γεωργία για να ζήσουν μάζεψαν τα πράγματά τους και εγκατέλειψαν την περιοχή.

In Chihuahua, Mexico, thousands of dead fish were found at the Bustillos lagoon due to a historic drought. Employees are burying the fish to prevent health issues.pic.twitter.com/E7lz3CBCUl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2024

«Είναι πολύ εγκαταλελειμμένη περιοχή γιατί αφού δεν βρέχει… δεν τολμούν πλέον να συνεχίσουν να ζουν εδώ», είπε ο Jesus Maria Palacios, εκτροφέας ζώων στο Cuauhtemoc.



Στη λιμνοθάλασσα, οι τοπικές αρχές αγωνίζονται για να καλύψουν τα νεκρά ψάρια με ασβέστη, επειδή η ταχεία αποσύνθεσή τους κάτω από τον ήλιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία προσελκύοντας έντομα και εξάπλωση ασθενειών. Ζητούν βοήθεια από τοπικούς φορείς.



«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υποστήριξη, ειδικά καθώς υπάρχει κίνδυνος υγείας», δήλωσε ο Saul Sausameda, πρόεδρος της κοινότητας Anahuac.

Mass fish death in Mexico's Chihuahua State blamed on severe drought https://t.co/oBpXgb5bgp pic.twitter.com/RNQ5UBir51 — Reuters (@Reuters) June 9, 2024

