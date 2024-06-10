Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απέραντο νεκροταφείο: Η πρωτοφανής ξηρασία μετέτρεψε λιμνοθάλασσα σε έρημο στο Μεξικό, με χιλιάδες νεκρά ψάρια - Δείτε βίντεο

Κίνδυνος για τη δημόσιε υγεία - Η ζέστη και η ξηρασία έχουν γίνει τόσο έντονες που πολλοί άνθρωποι που βασίζονται στη γεωργία για να ζήσουν εγκατέλειψαν την περιοχή

Έρημος

Απέραντο νεκροταφείο... Χιλιάδες νεκρά ψάρια έχουν καλύψει την επιφάνεια μιας λιμνοθάλασσας που σχεδόν έχει εξαφανιστεί στη βόρεια πολιτεία Τσιουάουα του Μεξικού, με τους τοπικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι το περιστατικό οφείλεται στην έντονη ξηρασία.

Οι θάνατοι ψαριών στη λιμνοθάλασσα Bustillos, στην πόλη Anahuac στην Τσιουάουα, προήλθαν κατά τη διάρκεια μακράς περιόδου ξηρασίας, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα επίπεδα του νερού της λιμνοθάλασσας είναι επικίνδυνα χαμηλά, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CNN.

Κάποια μορφή ξηρασίας πλήττει σχεδόν το 90% του Μεξικού, το υψηλότερο ποσοστό από το 2011, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Η πολιτεία Τσιουάουα έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά με το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της να έχει αντιμετωπίσει τα πιο ακραία επίπεδα ξηρασίας.


Υπήρχε πολύ λιγότερο νερό στη λιμνοθάλασσα για να ζήσουν τα ψάρια και το υπόλοιπο νερό ήταν κακής ποιότητας, σύμφωνα με την Irma de la Pena, επικεφαλής του Τμήματος Οικολογίας στην πόλη Cuauhtemoc.

«Όταν μειώνεται η ποσότητα του νερού, οι ρύποι συγκεντρώνονται περισσότερο, και ως εκ τούτου επηρεάζουν και τα είδη που ζουν εδώ», εξήγησε η De la Pena.

Μαζικοί θάνατοι ψαριών στην περιοχή συνέβησαν και τα προηγούμενα χρόνια όταν η λιμνοθάλασσα στέγνωσε, με τα ψάρια να ξεβράζονται. Ζώα, συμπεριλαμβανομένων αγελάδων και γαϊδάρων, έχουν επίσης πεθάνει, καθώς τα φράγματα έχουν χαμηλή στάθμη νερού και οι αγρότες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν κάθε σταγόνα.

Η ζέστη και η ξηρασία έχουν γίνει τόσο έντονες, που πολλοί άνθρωποι που βασίζονται στη γεωργία για να ζήσουν μάζεψαν τα πράγματά τους και εγκατέλειψαν την περιοχή. 

«Είναι πολύ εγκαταλελειμμένη περιοχή γιατί αφού δεν βρέχει… δεν τολμούν πλέον να συνεχίσουν να ζουν εδώ», είπε ο Jesus Maria Palacios, εκτροφέας ζώων στο Cuauhtemoc.

Στη λιμνοθάλασσα, οι τοπικές αρχές αγωνίζονται για να καλύψουν τα νεκρά ψάρια με ασβέστη, επειδή η ταχεία αποσύνθεσή τους κάτω από τον ήλιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία προσελκύοντας έντομα και εξάπλωση ασθενειών. Ζητούν βοήθεια από τοπικούς φορείς.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υποστήριξη, ειδικά καθώς υπάρχει κίνδυνος υγείας», δήλωσε ο Saul Sausameda, πρόεδρος της κοινότητας Anahuac.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό ψάρια ξηρασία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark