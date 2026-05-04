Μαστίχα Χίου: Το πολύτιμο «δάκρυ» που ενώνει γενιές

Στα νότια της Χίου, εκεί όπου η μαστίχα είναι κομμάτι της ψυχής του τόπου, βρίσκονται τα Μεστά.

Το μεσαιωνικό καστροχώρι με τα πέτρινα σοκάκια, κρατά ζωντανό έναν βαθύ δεσμό με το πολύτιμο "δάκρυ" της γης, που κάνει τη Χίο γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε όλη τη διαδικασία της επεξεργασίας και μίλησε με τους ντόπιους και τους παραγωγούς.

Πηγή: skai.gr

