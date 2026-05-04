Η μεγάλη φωτιά που σημάδεψε την Χίο και τους κατοίκους της

Τον Αύγουστο του 2025, μια μεγάλη πυρκαγιά έπληξε τη βορειοδυτική Χίο.

Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τις συνέπειες της πύρινης λαίλαπας, που άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον, κατοικίες και επαγγελματικές δραστηριότητες και αποτυπώνει την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε την επόμενη ημέρα της καταστροφής.

Άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, επαγγελματίες που είδαν τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται και τοπικές κοινωνίες που προσπαθούν να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς, μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για τις δυσκολίες, τις απώλειες αλλά και την προσπάθεια επανεκκίνησης.

Πηγή: skai.gr

