Μήνυμα ελπίδας με τη δράση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στη Χίο

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» οργάνωσε στη Χίο δράση δενδροφύτευσης, με στόχο την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Μέσα από τις δηλώσεις του Δασάρχη και ενός εθελοντή, αναδεικνύεται τόσο η προετοιμασία για τη σωστή αναγέννηση του οικοσυστήματος, όσο και η συγκινητική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Η δράση λειτούργησε ως ένα μήνυμα ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας για το «πρασίνισμα» του νησιού στον απόηχο της καταστροφής, προβάλλοντας τη σημασία της άμεσης περιβαλλοντικής παρέμβασης.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στις περιοχές, που έγινε η δράση, συνομίλησε με τους εθελοντές που πήραν μέρος και κατέγραψε τις εικόνες αναγέννησης της φύσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.