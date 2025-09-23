Μ. Γραφάκος: Άδεια για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Λάρισας - Συνολικά 26 μονάδες υπό κατασκευή στην Ελλάδα

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η σύμβαση για την κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της κοινοπραξίας εταιρειών Θαλής - Μεσόγειος - P & C Development. Η εγκατάσταση θα καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων για τους επτά Δήμους της περιοχής. Η νέα μονάδα διαθέτει προϋπολογισμό 54,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης ύψους 45,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα αναβάθμισης της ΜΕΑ σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και στόχους. Η μονάδα θα έχει ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης περίπου 90.000 τόνων αποβλήτων, καλύπτοντας τα τρία βασικά ρεύματα: βιοαπόβλητα, σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα. Παράλληλα θα παράγει δευτερογενές καύσιμο SRF, το οποίο μπορεί να αξιοποιείται ενεργειακά τόσο από την τσιμεντοβιομηχανία όσο και από μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την 26η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων που εισέρχεται στη φάση κατασκευής, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης το 2029. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Ένα ακόμα έργο διαχείρισης αποβλήτων, το 26ο σε σειρά, μπαίνει σε διαδικασία κατασκευής. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο διαχείρισης αποβλήτων, που πλέον ολοκληρώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τις αναγκαίες υποδομές που έχει ανάγκη η Θεσσαλία, όπου κατασκευάζονται σήμερα οι μονάδες των Τρικάλων, το οποίο θα εξυπηρετεί και την Καρδίτσα και τον Βόλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αιρετούς του πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του πρώην ΦΟΔΣΑ Λάρισας και των Δήμων, που συνέβαλαν στο να φτάσουμε εδώ. Η Ελλάδα με συγκεκριμένα έργα αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων και μετατρέπεται σταδιακά σε μια κυκλική οικονομία».

