Η πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία #PlantHealth4Life παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του "Green Weekend 2025" που διεξήχθη στο Πάρκο του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" κατά τη διάρκεια του 6ου Open Agora, αφιερωμένου στο περιβάλλον. Σε δήλωσή του, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε: Όταν προστατεύουμε τα φυτά, προστατεύουμε την τροφή μας, το περιβάλλον μας και την υγεία μας - και αυτό είναι στο επίκεντρο της αποστολής του ΥΠΑΑΤ. Ο ίδιος προσέθεσε πως η εκστρατεία #PlantHealth4Life μάς δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε τους πολίτες, να τους ενημερώσουμε και να τους κινητοποιήσουμε ώστε να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοί μας στην προσπάθεια για την προστασία των οικοσυστημάτων και της παραγωγής μας. Η συγκεκριμένη εκστρατεία υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 προενταξιακές χώρες, καθώς και στην Ελβετία, για τρίτη συνεχή χρονιά. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της υγείας των φυτών και τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον, την τροφή και την υγεία. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, εκατοντάδες επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της υγείας των φυτών, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.