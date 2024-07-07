Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των περιοχών Natura αναδεικνύει μελέτη που δημοσιοποίησε η διαΝΕΟσις, με θέμα Βιώσιμος Τουρισμός στις περιοχές Natura 2000, από το βήμα των "Διαλόγων της Νισύρου", που διεξήχθησαν για τρίτη χρονιά στο νησί, από το "Ίδρυμα Γεώργιος Μ Μίχαλος", υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Διευθύντρια διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση: Τα 2 δισ ευρώ μπορεί να φτάσουν τα έσοδα από την ορθολογική αξιοποίηση των περιοχών Natura

Στην παρέμβαση της η διευθύντρια της διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση υπενθύμισε πως επτά χρόνια πριν, παρόμοια μελέτη διαπίστωνε σε αδρές γραμμές ότι τα οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση του 40% των περιοχών αυτών μπορούν να φτάσουν για την ελληνική οικονομία σε 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Η διευθύντρια της διαΝΕΟσις έκανε λόγο για μα ανεκμετάλλευτη ευκαιρία, που όπως εξήγησε, χρήζει προσοχής και διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, αφού η καχυποψία είναι διάχυτη στο άκουσμα της αξιοποίησης των περιοχών αυτών με στόχο το κέρδος.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αφορά το 27% της χερσαίας έκτασης (ήτοι 446 περιοχές) και επομένως αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την προστασία του περιβάλλοντος στην χώρα. Ωστόσο, οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 δεν είναι μόνο σημαντικές για τα οικοσυστήματα της κάθε γεωγραφικής περιοχής. Είναι επιπλέον πολύ σημαντικές για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Βέλτιστα παραδείγματα προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τουριστικές δραστηριότητες υπάρχουν και στην Ελλάδα, με την κυρία Μακαντάση να κάνει ειδική αναφορά στην Αλόννησο, στο Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού, το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, τη Νήσος Ελαφόνησος, το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης , το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου.

Σύντομα θα υπάρχει πλαίσιο για το τι θα χτίζεται σε περιοχές Natura

Παίρνοντας τη σκυτάλη η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Μαρία Παπαδοπούλου, που συμμετείχε ενεργά στην παρούσα έρευνα στάθηκε στους κανόνες που πρέπει να ισχύσουν ώστε και να προστατευτούν οι συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και να αυξήσουν το οικονομικό τους αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Με την μεγάλη πρόκληση να είναι η προστασία των περιοχών αυτών, η κυρία Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι είναι στην τελική ευθεία η μεταρρύθμιση, για το που θα χτίζεται και τι σε αυτές τις περιοχές. Οπως είπε, σύντομα θα υπάρξουν και τα προεδρικά διατάγματα για τις περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές Natura εξήγησε η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Αντζελα Γκερέκου: Η Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει ιδανικό αειφόρο προορισμό

Στην παρέμβαση της, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου επεσήμανε ότι η Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει ιδανικό αειφόρο προορισμό, αφού είναι ένας τόπος ανοικτό γεωλογικό μουσείο με σπάνιο πολιτιστικό απόθεμα. Μάλιστα προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω σημείωσε ότι η Νίσυρος διαθέτει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στον κινηματογραφικό τουρισμό, καθώς ήδη έχουν γυριστεί στο ηφαιστειογενές νησί κινηματογραφικές παραγωγές.

Αφού σημείωσε ότι ο ΕΟΤ έχει στρατηγικό στόχο την προώθηση ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης και προώθησης της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες, η κυρία Γκερέκου υπογράμμισε ότι προχωρούν οι δράσεις να ενταχθεί η Νίσυρος στα Greco Islands αλλά και ενέργειες για αναγνώριση γεωπάρκου από την Unesco.

Δίνοντας το στίγμα των δράσεων του ΕΟΤ η κυρια Γκερέκου τόνισε οτι ο ΕΟΤ σχεδίασε και πέτυχε την διάχυση των τουριστικών ροών στον χρόνο και τον χώρο επιμηκύνοντας παράλληλα την σαιζόν, αφού ο κεντρικός στόχος είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των πιο προβεβλημένων περιοχών της χώρας, εξήγησε η πρόεδρος του ΕΟΤ.

