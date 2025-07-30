Λάρισα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαθύρεμα Αγιάς - Αυξημένη επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές αρχές στον Βαθύρεμα Αγιάς, όπου ξέσπασε μεγάλη δασική πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης. Αν και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, στο σημείο επιχειρούν 21 υδροφόρες και 13 βοηθητικά οχήματα, ενώ επιστρατεύθηκαν 6 πεζοπόρα τμήματα. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές, εξαιτίας του συνεχιζόμενου κινδύνου αναζωπυρώσεων λόγω μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προσπάθεια της πυροσβεστικής δυσχαιρένθηκε σημαντικά από τους χθεσινούς ισχυρούς ανέμους. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, καταγράφηκε και ένα σοβαρό περιστατικό, όταν πυροσβεστικό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα ήταν δύο πυροσβέστες να υποστούν ελαφρά εγκαύματα και να διακομιστούν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αγιάς για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, μέσω του αριθμού 112, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα.

Εκτίμηση κινδύνου και διαρκής επαγρύπνηση

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Για σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλή κατηγορία κινδύνου (3) τόσο για την ΠΕ Μαγνησίας όσο και για τμήματα της ΠΕ Λάρισας. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με τις αρμόδιες αρχές να διατηρούν αυξημένη παρουσία και ετοιμότητα για άμεση ανταπόκριση, αν χρειαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

