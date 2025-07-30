Υπο έλεγχο η φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική περιοχή στη Δεσκάτη Γρεβενών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 32 πυροσβέστες, με τη στήριξη δύο ομάδων πεζοπόρων από την 8η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., οκτώ οχημάτων και ενός ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποίησε πολλαπλές ρίψεις νερού. Παράλληλα, επιχειρούσαν υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου Δεσκάτης, ενισχύοντας σημαντικά την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Δηλώσεις του Δημάρχου Δεσκάτης

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Δεσκάτης, Δημήτρης Κόττας, επιβεβαίωσε ότι «όλα τα ενεργά μέτωπα έχουν κατασβεστεί και το ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχώς ρίψεις σε σημεία του βουνού, όπου υπάρχουν μικροεστίες και είναι αδύνατη η πρόσβαση των πεζοπόρων τμημάτων». Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και η συνδρομή του ελικοπτέρου αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της φωτιάς, σε μια περιοχή με δυσπρόσιτα σημεία.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζεται η παρακολούθηση της περιοχής για τυχόν αναζωπυρώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια της δασικής έκτασης στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

