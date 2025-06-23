Το Πεκίνο βίωσε μια από τις θερμότερες ημέρες της χρονιάς, κάτι που ανάγκασε τις αρχές να κηρύξουν «πορτοκαλί» συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, και τους κατοίκους να αναζητήσουν δροσιά σε σκιερά μέρη ή κοντά στα κανάλια.

Στη μεγαλούπολη των σχεδόν 22 εκατ. κατοίκων, οι αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να είναι σε επαγρύπνηση ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Όταν κηρύσσεται «πορτοκαλί» συναγερμός, οι κάτοικοι πρέπει να περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες και να είναι ενυδατωμένοι για να αποφεύγουν τη θερμοπληξία.

Με βάση τις οδηγίες, συστήνεται στους εργάτες του κατασκευαστικού κλάδου «να μειώσουν τον χρόνο που περνούν στην εργασία τους», ενώ οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να «αποφεύγουν την υπερβολική καταπόνηση».

Η Κίνα βιώνει σειρά από ακραία καλοκαίρια: οι βόρειες περιφέρειες υφίστανται κύματα ζέστης, ενώ ο νότος πλήττεται συχνά από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες.

Το Πεκίνο απέχει ακόμα μερικούς βαθμούς από το να σπάσει το ρεκόρ του για τη θερμότερη ημέρα για τον μήνα Ιούνιο, που καταγράφηκε στους 41,1 βαθμούς Κελσίου το 2023.

Απέναντι σε αυτά τα κύματα ζέστης, η Λούσι Λου, 42 ετών, κάτοικος Πεκίνου, εκτιμά ότι «θα πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις» όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, «όπως τηλεργασία, για να περιοριστεί ο κίνδυνος θερμοπληξίας», πρόσθεσε.

