Μόντρεαλ: Ακτιβιστής για το κλίμα έκανε… «επανάσταση» ρίχνοντας ροζ μπογιά σε πίνακα του Πικάσο (video)

Σε πίνακα του Πικάσο που εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ έριξε ροζ μπογιά ακτιβιστής για το περιβάλλον σε μία απόπειρα να επιστήσει την προσοχή στην επιταχυνόμενη κλιματική κρίση. Στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα ακτιβιστών για το κλίμα Last Generation Canada δείχνουν τη στιγμή που οι διαδηλωτές πετούν το χρώμα στο πορτρέτο, έργο του Πάμπλο Πικάσο του 1901 με τίτλο «L’hetaire». Στη συνέχεια ένας διαδηλωτής φαίνεται να οδηγείται έξω από το Μουσείο Καλών Τεχνών από μέλος του προσωπικού ασφάλειας.

Η ανάρτηση στο Instagram περιλαμβάνει μια δήλωση του διαδηλωτή, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την ομάδα ως Μαρσέλ, 21 ετών. «Σήμερα, δεν επιτίθεμαι στην τέχνη, ούτε την καταστρέφω. Την προστατεύω. Η τέχνη, στον πυρήνα της, είναι απεικονίσεις της ζωής. Είναι από τους ζωντανούς, για τους ζωντανούς. Δεν υπάρχει τέχνη σε έναν νεκρό πλανήτη», αναφέρεται στη δήλωσή του.

Στον Καναδά κύμα καύσωνα πλήττει τις επαρχίες Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα. Καναδοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο ασυνήθιστα ζεστός και ξηρός καιρός θα επιδεινώσει την απειλή των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι στις καναδικές επαρχίες.

«Αν ήμουν στη Γουίνιπεγκ (πρωτεύουσα της Μανιτόμπα) αυτή τη στιγμή, θα μπορούσα ακόμα να δημιουργώ τέχνη;» αναφέρει η Last Generation Canada. «Θα είχα τον χρόνο, την ενέργεια, τους πόρους; Ή θα ήμουν πολύ απορροφημένος σε μια μάχη για την επιβίωση και την ευημερία μου, επειδή η κυβέρνησή μου αρνείται να προστατεύσει τον ίδιο της τον λαό», τονίζει.

Η αστυνομία του Μόντρεαλ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα «The Independent» ότι ο ακτιβιστής συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος για να εμφανιστεί στο δικαστήριο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα δύο άτομα που βιντεοσκόπησαν τον βανδαλισμό συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

