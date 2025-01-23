Τα ανησυχητικά επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδήγησαν σήμερα στο κλείσιμο πάνω από 250 σχολείων στην Μπανγκόκ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίες απηύθυναν έκκληση για εργασία εξ αποστάσεως στα εκατομμύρια των κατοίκων της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Από τα νηπιαγωγεία ως τα γυμνάσια, περίπου 194 σχολικά ιδρύματα από τα 437 που διαχειρίζονται οι μητροπολιτικές αρχές της Μπανγκόκ, έμειναν σήμερα κλειστά, σύμφωνα με τις ίδιες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό σχολείων που κλείνουν τις πόρτες τους από το 2020 όταν σε κορύφωση της ρύπανσης είχαν κλείσει όλα τα σχολεία που διαχειρίζονται οι αρχές της Μπανγκόκ.

Air pollution in Thailand's capital Bangkok forces nearly 200 schools to close pic.twitter.com/fpsdg35rmn — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 23, 2025

Σήμερα έκλεισαν επίσης 58 σχολεία από τα 156 που υπάγονται στο Γραφείο Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, όργανο της κεντρικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Μπανγκόκ, η οποία ξύπνησε κάτω από μια ομίχλη βλαβερών αερίων, ήταν σήμερα η έκτη πόλη στον κόσμο με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία IQAir.

Η συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM2,5, που είναι τα πιο επικίνδυνα καθώς διαχέονται απευθείας στο αίμα, ξεπερνούσε σήμερα το πρωί το οκταπλάσιο του επιτρεπτού ορίου που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

SMOG: A dozen districts in Thailand's capital of Bangkok are covered in smog today at unhealthy levels pic.twitter.com/Pyo9y9TEzo — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) September 30, 2019

Οι αρχές ζήτησαν επίσης από τους κατοίκους να εργαστούν από τα σπίτια τους, αλλά το σύστημα τηλεργασίας που αναπτύχθηκε από τις μητροπολιτικές αρχές της Μπανγκόκ για τις περιπτώσεις κορύφωσης της ρύπανσης συγκεντρώνει μόνον 100.000 εργαζόμενους, σε μια πόλη περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι αρχές περιόρισαν επίσης την πρόσβαση των φορτηγών σε έξι οδικές αρτηρίες σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας ως το τέλος της Παρασκευής.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κορυφώνεται αυτήν την περίοδο του έτους στην Ταϊλάνδη, όπως και σε πολλές χώρες της περιοχής, λόγω του ψυχρού και στάσιμου αέρα που δεν μπορεί να απομακρύνει επαρκώς τις εκπομπές των οχημάτων και τον καπνό από τις αγροτικές καύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

