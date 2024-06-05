Η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ανήλθε σε 1,19 βαθμούς Κελσίου κατά την τελευταία δεκαετία (2014-2023) και είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Indicators of Global Climate Change».

Εξετάζοντας μεμονωμένα το 2023, περισσότεροι από 50 επιστήμονες, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Leeds, εντόπισαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα έφτασε τους 1,3 °C. Η συνολική αύξηση της θερμοκρασίας την ίδια χρονιά ήταν 1,43 °C, γεγονός που σύμφωνα με τους ερευνητές δείχνει ότι η φυσική κλιματική μεταβλητότητα, ιδίως το Ελ Νίνιο, έπαιξε επίσης ρόλο στις θερμοκρασίες- ρεκόρ του 2023.

Όπως διαπιστώνεται, η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας ανεβαίνει με «πρωτοφανή ρυθμό», φθάνοντας περίπου τους 0,26 °C ανά δεκαετία, σύμφωνα με τα δεδομένα της περιόδου 2014-2023. Τα υψηλά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επηρεάζουν επίσης το ενεργειακό ισοζύγιο της Γης: οι σταθμοί στους ωκεανούς και οι δορυφόροι παρακολουθούν πρωτοφανείς ροές θερμότητας στους ωκεανούς, τους πάγους, τα εδάφη και την ατμόσφαιρα της Γης. Αυτή η ροή θερμότητας είναι 50% υψηλότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι το επίπεδο της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνεται το τελευταίο έτος, παρόλο που η δράση για το κλίμα έχει επιβραδύνει την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες εξακολουθούν να κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση και μάλιστα ταχύτερα από ποτέ», επισημαίνει ο διευθυντής του Κέντρου Priestley για το Μέλλον του Κλίματος στο Πανεπιστήμιο του Leeds, καθηγητής, Πιρς Φόρστερ.

Η έκθεση, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Earth System Science Data», παρουσιάζεται την ώρα που οι εμπειρογνώμονες για το κλίμα συναντώνται στη Βόννη για να προετοιμάσουν το έδαφος για τη διάσκεψη για το κλίμα COP29, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: skai.gr

