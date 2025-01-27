Στην ταινία «The Day After Tomorrow», το κύριο τρέχον σύστημα του Ατλαντικού Ωκεανού διαταράσσεται και προκαλεί μια αλυσίδα καταστροφικών γεγονότων από καταιγίδες έως την Εποχή των Παγετώνων σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Ενώ το Χόλιγουντ έχει την όρεξη για υπερβολές, οι επιστήμονες ανησυχούν ειλικρινά για τη σοβαρότητα και το χρονοδιάγραμμα του πότε αυτό το σχήμα ωκεανών θα μπορούσε να καταρρεύσει - συζητώντας αν έχει ήδη αρχίσει να αποδυναμώνεται.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει μια πρόσφατη επιβράδυνση, αλλά μια νέα μελέτη προσθέτει περεταίρω στοιχεία στη συζήτηση. Μια ομάδα ερευνητών έκαναν αναπαράσταση αυτό το κρίσιμο σύστημα κυκλοφορίας των ωκεανών - που ονομάζεται Atlantic Meridional Overturning Circulation, ή AMOC - σε μοντέλα υπολογιστών. Δεν βρήκαν στοιχεία μακροπρόθεσμης αποδυνάμωσης τα τελευταία 60 χρόνια, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με μια πρόσφατη μελέτη.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι δεν θα αποσταθεροποιηθεί στο μέλλον, με τα κλιματικά μοντέλα να προβλέπουν κάποιο είδος αποδυνάμωσης αυτόν τον αιώνα.

«Ακόμα αναμένουμε πλήρως το AMOC να υποχωρήσει στο μέλλον», δήλωσε ο Nicholas Foukal, συν-συγγραφέας της μελέτης. Εάν το AMOC είναι πιο σταθερό από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, είπε ότι «είναι καλά νέα γιατί μας δίνει χρόνο να δράσουμε».

Αγώνας να «ξαναδημιουργηθεί» το παρελθόν

Το AMOC είναι σαν ένας «ιμάντας μεταφοράς» που διαχέει νερό, θρεπτικά συστατικά και θερμότητα σε όλο τον Ατλαντικό Ωκεανό. Εάν αυτός ο μεταφορικός ιμάντας γίνει δραστικά πιο αδύναμος, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι σημαντικά - αν και όχι ακριβώς όπως αποδόθηκαν από το Χόλιγουντ.

Περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και τμήματα της Αφρικής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν «αναξιόπιστη» βροχή (ασυνεπής και απρόβλεπτη). Η γεωργία και η αλιεία θα μπορούσαν να διαταραχθούν. Ασθένεια θα μπορούσε να μεταναστεύσει σε μη προστατευμένους πληθυσμούς. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη θα μπορούσαν να μειωθούν, αλλά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κάπως από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Χωρίς αυτή τη μεταφορά θερμότητας από την ατμόσφαιρα και τον ωκεανό, η λωρίδα των φιλόξενων γεωγραφικών πλατών στην κοινωνία θα ήταν πολύ στενότερη», δήλωσε ο Foukal, φυσικός ωκεανογράφος στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια. «Σκέφτομαι τα μεταναστευτικά πρότυπα των ανθρώπων, τους κλιματικούς πρόσφυγες, τη γεωργία και τις ασθένειες».

Αυτές οι τρομερές συνέπειες παρακινούν πολλούς επιστήμονες να μελετήσουν το σύστημα και να εκτιμήσουν πότε μπορεί να εξασθενήσει πολύ. Αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Πρώτον, αγκυροβόλια και σημαδούρες στον Ατλαντικό Ωκεανό συλλέγουν άμεσες παρατηρήσεις του συστήματος κυκλοφορίας μόνο από το 2004. Ως αποτέλεσμα, οι επιστήμονες πρέπει να εξετάσουν άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτύπωμα για το AMOC. Αλλά, το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι «αναπληρωματικές» μετρήσεις δεν είναι τέλειοι δείκτες του τι συμβαίνει με τα ωκεάνια ρεύματα.

Το πιο σημαντικό σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την έμμεση μέτρηση του AMOC είναι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας. Προηγούμενες μελέτες, ιδίως μία το 2018, έκαναν αναπαράσταση το AMOC για δεκαετίες χρησιμοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας και τα κορυφαία κλιματικά μοντέλα εκείνης της εποχής, και βρήκαν επιβράδυνση στην κυκλοφορία. Κατάφεραν να συνδέσουν μια παρατηρούμενη «ψυχρή κηλίδα» στον Βόρειο Ατλαντικό με την πτώση του AMOC.

Αρχικά, ο Foukal και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να ξαναδημιουργήσουν αυτήν την προηγούμενη έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας με νεότερα κλιματικά μοντέλα που έχουν υψηλότερη ανάλυση και περιλαμβάνουν περισσότερες διαδικασίες για την καλύτερη αναπαράσταση της ατμόσφαιρας, των ωκεανών και των οικοσυστημάτων της Γης.

Δεν λειτούργησε πολύ καλά. Μπορούσαν να δουν κάποια σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας και της προηγούμενης συμπεριφοράς του AMOC, αλλά η σχέση ήταν πολύ αδύναμη για να δώσει ένα σταθερό συμπέρασμα. Η «κρύα κηλίδα» μπορεί να μην προκαλείται από μείωση του AMOC.

«Ο πραγματικός μηχανισμός που συνδέει τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας με το AMOC δεν είναι τόσο άμεσος όσο θα περίμενε κανείς», είπε ο Foukal. «Όταν αλλάζει το AMOC, θα περιμένατε να δείτε μια αλλαγή στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, όχι απαραίτητα μια άμεση κρύα κηλίδα».

Επιστρέφοντας ξανά στην αρχή, η ομάδα εξέτασε ποια άλλα μέρη του προϋπολογισμού θερμότητας του Βόρειου Ατλαντικού θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά εάν αλλάξει το AMOC. Είδαν συνδέσμους μεταξύ του AMOC και των ανταλλαγών θερμότητας μεταξύ του αέρα και του ωκεανού που ονομάζονται ροές αέρα-θαλάσσης.

Εάν το AMOC ενισχυθεί, περισσότερη θερμότητα μεταφέρεται βόρεια και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, είπε ο συν-συγγραφέας Jens Terhaar, ο οποίος ήταν μεταδιδακτορικός φοιτητής στο Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole όταν διεξήγαγε την έρευνα. Εάν εξασθενήσει, λιγότερη θερμότητα μετακινείται προς τα βόρεια και λιγότερη θερμότητα απορροφάται στην ατμόσφαιρα.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα ροής αέρα-θαλάσσης και υπολογισμούς στον Βόρειο Ατλαντικό, η ομάδα ανακατασκεύασε το AMOC από το 1963 έως το 2017 και δεν βρήκε εξασθένηση όταν υπολογίστηκε κατά μέσο όρο σε κλίμακα δεκαετιών. Βρήκαν όντως μεταβλητότητα σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, αλλά τα οδήγησαν σε φυσικές αλλαγές στην ατμόσφαιρα.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες μελέτες, ο Terhaar είπε «δεν είναι ότι διορθώσαμε μια λανθασμένη υπόθεση». Είπε ότι η υπόθεση ήταν καλή με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και μοντέλα εκείνη την εποχή - τονίζοντας ότι η επιστημονική κατανόηση είναι πάντα εξελισσόμενη.

Μια συνεχιζόμενη συζήτηση: Επιβραδύνεται;

Ο Stefan Rahmstorf, ο οποίος ήταν συγγραφέας της μελέτης του 2018 που δείχνει ότι το AMOC εξασθενεί, είπε ότι δεν είναι τόσο σίγουρος ότι αυτό το νέο αποτέλεσμα είναι πιο αξιόπιστο από τα προηγούμενα - συμπεριλαμβανομένης της μελέτης του ή των έμμεσων δεδομένων παλαιοκλίματος.

Πρώτον, είπε ότι τα νεότερα κλιματικά μοντέλα αγωνίζονται να «αναπαράγουν καλά την εξέλιξη της προηγούμενης θερμοκρασίας» σε σύγκριση με τα παρατηρούμενα δεδομένα και πιστεύει ότι το παλαιότερο μοντέλο μπορεί να είναι καλύτερα κατάλληλο για την εκ νέου δημιουργία του AMOC.

Δεύτερον, είπε ότι τα παρατηρούμενα δεδομένα ροής θερμότητας αέρα-θαλάσσης που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο δεν είναι τόσο ισχυρά όσο οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, επομένως οι συγγραφείς της μελέτης χρησιμοποίησαν ορισμένους υπολογισμούς για να καλύψουν τα κενά προσωρινά. Τόσο ο Terhaar όσο και ο Foukal κατανοούν τους περιορισμούς του συνόλου δεδομένων, αλλά πιστεύουν ότι είναι ένα πιο ευαίσθητο «αποτύπωμα» του AMOC.

Συνολικά, ο Rahmstorf δεν άλλαξε την εκτίμησή του ότι το AMOC αποδυναμώνεται. Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε σίγουρα εάν είναι αποσταθεροποιητικό είναι μέσω άμεσων παρατηρήσεων, «αλλά επειδή δεν έχουμε μετρήσεις συνεχούς ρεύματος που να πηγαίνουν αρκετά πίσω στο χρόνο, παραμένει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Rahmstorf, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ.

Άλλοι επιστήμονες που δεν συμμετείχαν σε καμία από τις δύο μελέτες είπαν ότι η νέα έρευνα είναι ένα βήμα μπροστά για να βοηθήσει στην κατανόηση της προηγούμενης συμπεριφοράς και προς τα πού μπορεί να κατευθυνθεί.

«Βλέπουμε πολλές μελέτες που επιδιώκουν να προσδιορίσουν εάν το AMOC επιβραδύνεται… δεν υπάρχει σαφής ομοφωνία», δήλωσε η Fiamma Straneo, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Επαίνεσε τη μελέτη όχι μόνο για την κατάλληλη αξιολόγηση των προηγούμενων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση αυτού του ερωτήματος, αλλά και για την παροχή ενός πιο ισχυρού δείκτη της συμπεριφοράς του AMOC.

Ο επιστήμονας για το κλίμα Peter Ditlevsen είπε ότι η μελέτη ήταν μια «πολύτιμη συνεισφορά» στην κατανόηση του εάν το AMOC βρίσκεται σε πτωτική τάση ή όχι.

Για αυτόν, «δεν ήταν έκπληξη» ότι οι ανταλλαγές θερμότητας αέρα-θαλάσσης λειτούργησαν καλύτερα ως «αποτύπωμα» της συμπεριφοράς του AMOC σε σχέση με τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας. Είναι μια πιο άμεση φυσική σύνδεση: Ολόκληρος ο κινητήρας του AMOC είναι η θερμότητα που μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, η οποία ψύχει το νερό και έχει άλλα αποτελέσματα βαθύτερα στον ωκεανό.

Ωστόσο, ο Terhaar προειδοποιεί τους ανθρώπους να μην έχουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας μόνο και μόνο επειδή το AMOC δεν φαίνεται να έχει πτωτική τάση.

Πολλαπλές μελέτες προβλέπουν μια αποδυνάμωση του AMOC κάποια στιγμή αυτόν τον αιώνα. Τον Οκτώβριο, 44 ειδικοί στους ωκεανούς έγραψαν μια ανοιχτή επιστολή καλώντας για πιο άμεσο μετριασμό του κλίματος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ενός εξασθενημένου ή συστήματος που καταρρέει. Ο χρόνος μιας πλήρους κατάρρευσης εξακολουθεί να συζητείται, αλλά ακόμη και κάποια αποδυνάμωση θα μπορούσε να έχει προβληματικά αποτελέσματα.

«Ελπίζω [οι άνθρωποι να μην πιστεύουν] ότι η κλιματική αλλαγή απλώς δεν συμβαίνει ή δεν είναι τόσο κακή όσο νομίζουμε ότι είναι, επειδή δεν πρόκειται για αυτό», είπε ο Terhaar. «Δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει σταθερό στο μέλλον».

H Kasha Patel γράφει την εβδομαδιαία στήλη Hidden Planet, η οποία καλύπτει επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τη Γη, από τον εσωτερικό μας πυρήνα έως τις διαστημικές καταιγίδες που στοχεύουν στον πλανήτη μας. Καλύπτει επίσης ειδήσεις για τον καιρό, το κλίμα και το περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

