Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να μειώσει τις περιοχές καλλιέργειας της μπανάνας σε πολλές σημαντικές χώρες παραγωγής, αυξάνοντας παράλληλα την έκθεση των εργαζομένων σε ακραίες θερμοκρασίες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση της ικανότητας των παραγωγών μπανάνας να προμηθεύσουν τον υπόλοιπο κόσμο με το αγαπημένο αυτό φρούτο.

Τα παραπάνω διαπιστώνει μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Food».

Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες για να χαρτογραφήσουν την παραγωγή μπανανών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική σε πολύ υψηλή ανάλυση και στη συνέχεια εκτίμησαν το κλίμα υπό το οποίο καλλιεργούνται οι μπανάνες. Διαπίστωσαν ότι χώρες, όπως η Κολομβία και η Κόστα Ρίκα, θα επηρεαστούν περισσότερο αρνητικά, καθώς αναμένεται να γίνουν πολύ θερμές για τη βέλτιστη καλλιέργεια. Το Εκουαδόρ και τμήματα της Βραζιλίας είναι από τις λίγες περιοχές που θα παραμείνουν σημαντικοί παραγωγοί, καθώς η κλιματική αλλαγή προβλέπεται να είναι λιγότερο σοβαρή εκεί.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, θα είναι οικονομικά μη βιώσιμο έως το 2080 για πολλές περιοχές σε όλη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική να συνεχίσουν να καλλιεργούν μπανάνες για εξαγωγή, λόγω των αυξανόμενων θερμοκρασιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Οι μπανάνες είναι μια βασική εξαγωγική καλλιέργεια αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες πολλών χωρών. Ωστόσο, σε μόλις πάνω από μισό αιώνα, το 60% των περιοχών που παράγουν σήμερα μπανάνες θα δυσκολευτούν να καλλιεργήσουν το φρούτο, εκτός εάν υπάρξουν επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και οι υποδομές, περιορίζουν σημαντικά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η μεγαλύτερη παραγωγή μπανανών γίνεται κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και λιμάνια, περιορίζοντας τις δυνατότητες μετεγκατάστασης σε πιο κατάλληλες περιοχές.

Οι ερευνητές προτείνουν διάφορες στρατηγικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των υποδομών άρδευσης, της αναπαραγωγής ανθεκτικών στη θερμότητα και την ξηρασία ποικιλιών μπανάνας και της υποστήριξης των παραγωγών για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

