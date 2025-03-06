Μετά το 2024 με τα αρνητικά ρεκόρ και τις κλιματικές καταστροφές που καταγράφηκαν στη διάρκειά του, ο χειμώνας του 2025 κατέδειξε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται.

Οι πάγοι παγκοσμίως βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ αντίθετα η θερμοκρασία της Γης στο υψηλότερο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Κοπέρνικος.

Παράλληλα αφύσικα υψηλή ήταν και η θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών, που έφτασε τους 20,88° Κελσίου, η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο Φεβρουάριος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο ζεστός Φεβρουάριος που έχει παρατηρηθεί ποτέ και το χειρότερο: η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη κατά 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα προβλέπει ότι ο κόσμος πρέπει να ενεργήσει για να αποφύγει την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή προκειμένου να αποτραπεί η αύξηση των κλιματικών καταστροφών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο κόσμος οδεύει να ξεπεράσει το όριο αυτό στην αρχή της δεκαετίας του 2030, όμως πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι είναι πιθανό να ξεπεραστεί ακόμη νωρίτερα.

«Το χαμηλότερο ρεκόρ συνολικής επιφάνειας πάγων» και ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη

Η συνολική επιφάνεια των πάγων γύρω από τους δύο πόλους έφτασε σε νέο ιστορικό χαμηλό, ενώ οι τρεις μήνες του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο (Δεκέμβριος- Φεβρουάριος) ήταν σχεδόν τόσο ζεστοί όσο πέρυσι –όταν είχε καταγραφεί ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας.

«Ο Φεβρουάριος του 2025 συνεχίζει τις θερμοκρασίες ρεκόρ, ή σε σχεδόν επίπεδα ρεκόρ, που παρατηρήθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια» λόγω της κλιματικής αλλαγής, υπογράμμισε σε ανακοίνωση η Σαμάνθα Μπέρζες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF).

«Μια από τις επιπτώσεις ενός πιο ζεστού κόσμου είναι το λιώσιμο των πάγων στη θάλασσα, με αποτέλεσμα η παγκόσμια επιφάνεια των πάγων να πέσει σε ιστορικό χαμηλό», πρόσθεσε.

Μέρος των πάγων λιώνει κανονικά το καλοκαίρι και σχηματίζεται εκ νέου τον χειμώνα, όμως πλέον αυξάνεται το ποσοστό των πάγων που λιώνουν και μειώνεται αυτό των νέων πάγων.

Στις 7 Φεβρουάριου καταγράφηκε «το χαμηλότερο ρεκόρ συνολικής επιφάνειας πάγων» γύρω από την Αρκτική και την Ανταρκτική, επεσήμανε ο Κοπέρνικος.

Εξάλλου η Γη ξεκίνησε φέτος την τρίτη συναπτή χρονιά με θερμοκρασίες ρεκόρ, μετά το 2024 που απεδείχθη η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2023.

Ο φετινός Φεβρουάριος σημαδεύτηκε από μεγάλες πυρκαγιές στην Αργεντινή, πολλούς κυκλώνες στη νοτιοανατολική Αφρική και τον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Μεγάλο μέρος της Αρκτικής, των Άλπεων και των Ιμαλαΐων, όπως και η Σκανδιναβία, η βόρεια Χιλή, η Αργεντινή, το Μεξικό, η Ινδία ή η Φλόριντα στις ΗΠΑ είδαν ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες τον Φεβρουάριο.

Αντίθετα κύμα ψύχους καταγράφηκε στις δυτικές ΗΠΑ, ενώ ο μήνας ήταν ιδιαίτερα κρύος στην Τουρκία, την ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή όπως και σε τμήμα της ανατολικής Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

