Σε καλώδια της ΔΕΗ προσέκρουσε αργυροπελεκάνος, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά και να κινδυνεύει να μείνει ανάπηρος.

Τον Λουκ, όπως ονομάζεται ο αργυροπελεκάνος που παρακολουθείται με πομπό, βρήκαν μέλη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) κάτω από πυλώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ κοντά στο Κλειδί Αμυνταίου, με σοβαρά εγκαύματα από ηλεκτροπληξία.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Περίθαλψης της ομάδας "Δράση για την Άγρια Ζωή" στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΠΠ, χάρη στον πομπό του που έδειχνε σταθερός σε ένα σημείο, ο Λουκ βρέθηκε και έχει μια δεύτερη ευκαιρία.

Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί την πέμπτη καταγεγραμμένη περίπτωση πρόσκρουσης αργυροπελεκάνου με πομπό, σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των πομπών της ΕΠΠ. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι (Γιαννιτσά, Περβάλι και Büyük Menderes, Τουρκία) και δύο σοβαροί τραυματισμοί (Χειμαδίτιδα και πρόσφατα στο Κλειδί Αμυνταίου).

Πώς τραυματίστηκε ο Λουκ

Το συγκεκριμένο πτηνό - που φωλιάζει στην Πρέσπα και παρακολουθείται με πομπό από το 2023 - κατευθύνθηκε προς τις λίμνες Αμυνταίου για αναζήτηση τροφής. Αυτή η μετακίνηση αποτελεί συνήθη πρακτική για τους πελεκάνους αυτή την εποχή, καθώς τα θερμότερα νερά στις συγκεκριμένες λίμνες ευνοούν τη συγκέντρωση ψαριών κοντά στην επιφάνεια, διευκολύνοντας την τροφοληψία τους.

Κατά την επιστροφή του στην Πρέσπα, ο πελεκάνος κατάφερε να φτάσει μέχρι την περιοχή Άλωνα του νομού Φλώρινας, όμως, σύμφωνα με την ΕΠΠ, πιθανότατα λόγω ομίχλης που επικρατούσε εκείνη την ημέρα στην περιοχή, άλλαξε πορεία και επέστρεψε προς τις λίμνες Αμυνταίου.

Κατά τη διαδρομή προσέκρουσε σε καλώδια μεταξύ πυλώνων υψηλής τάσης, γεγονός που ανέδειξε για άλλη μια φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, καθώς υποχρεώνονται να πετούν υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας σε χαμηλότερα ύψη, κάτι που αυξάνει την επικινδυνότητα πρόσκρουσης σε εμπόδια, κυρίως δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ανεμογεννήτριες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

