Το μεξικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη αναθεώρηση του Συντάγματος που απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού - αλλά όχι τις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων δημητριακών.

Η έγκριση της αναθεώρησης καταγράφτηκε με φόντο τις εντάσεις για το εμπόριο με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ — ο αμερικανός πρόεδρος προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στον Καναδά και στο Μεξικό.

Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία ανέλαβε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, εγκρίθηκε χθες Τετάρτη —με 97 ψήφους υπέρ έναντι 16 κατά— στη Γερουσία, μια εβδομάδα μετά την υιοθέτησή της από την Βουλή.

Αναμένεται ακόμη το κείμενο να εξασφαλίσει την έγκριση των τοπικών κοινοβουλίων των 17 από τις 32 πολιτείες όπου το κυβερνών κόμμα έχει την πλειοψηφία.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος που εγκρίθηκε χθες δεν περιλαμβάνει καμιά αναφορά στις εισαγωγές.

Ορίζει ότι η καλλιέργεια καλαμποκιού στο Μεξικό οφείλει να είναι «απαλλαγμένη» από γενετικές τροποποιήσεις με «τη βοήθεια τεχνικών που ξεπερνούν τους φυσικούς φραγμούς».

Επιτρέπει τη σπορά δημητριακών βελτιωμένων χάρη σε μεθόδους επιλογής βάσει παραδοσιακών πρακτικών, πλην όμως απαγορεύει την καλλιέργεια καλαμποκιού τροποποιημένου με «σύγχρονες βιοτεχνολογικές τεχνικές».

Το Μεξικό είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής καλαμποκιού στον κόσμο, ιδίως κίτρινου καλαμποκιού, με το 95% να προέρχεται από την αγορά των ΗΠΑ, όπου η παραγωγή γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου φτάνει το 93% του συνόλου.

Πάντως η χώρα είναι αυτάρκης σε ό,τι αφορά την παραγωγή λευκού καλαμποκιού, που αποτελεί βασικό διατροφικό είδος στη χώρα των 129 εκατομμυρίων κατοίκων.

