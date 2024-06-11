Μια ομάδα από τα τελευταία άγρια ​​άλογα στον κόσμο επέστρεψαν στην πατρίδα τους Καζακστάν μετά από απουσία περίπου 200 ετών.

Τα επτά άλογα, τέσσερις φοράδες από το Βερολίνο και ένας επιβήτορας και δύο άλλες φοράδες από την Πράγα, μεταφέρθηκαν στη χώρα της Κεντρικής Ασίας με μεταγωγικό αεροπλάνο της τσεχικής αεροπορίας, σύμφωνα με τον Guardian

The first three Przewalski's horses have arrived at the Reintroduction Centre, Alibi! Congratulations to all those involved in these huge efforts to return these wild horses to the steppes of Kazakhstan. The next cohort from @TierparkBerlin take off tomorrow ✈️ pic.twitter.com/8zPdrrOsMJ — Altyn Dala Conservation Initiative (@AltynDala) June 4, 2024

Τα άγρια ​​άλογα, γνωστά ως άλογα του Przewalski , περιφέρονταν κάποτε στα αχανή λιβάδια της στέπας της κεντρικής Ασίας, όπου πιστεύεται ότι τα άλογα εξημερώθηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου 5.500 χρόνια.

Οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι ιππεύουν και άρμεγαν άλογα στο βόρειο Καζακστάν σχεδόν 2.000 χρόνια πριν από τα πρώτα αρχεία εξημέρωσης στην Ευρώπη.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του κυνηγιού των ζώων για το κρέας τους, καθώς και η κατασκευή δρόμων, που κατακερμάτισαν τον πληθυσμό τους, οδήγησαν τα άλογα κοντά στην εξαφάνιση τη δεκαετία του 1960.

Ο Filip Mašek, εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου της Πράγας, δήλωσε: «Αυτά είναι τα μόνα εναπομείναντα άγρια ​​άλογα στον κόσμο. Οι μάστανγκ είναι εξημερωμένα άλογα που αγρίεψαν».

Τα άλογα που εισήχθησαν ξανά στο Καζακστάν προέρχονται από δύο ομάδες που επέζησαν στους ζωολογικούς κήπους του Μονάχου και της Πράγας.

«Ήταν λίγο ζαλισμένος όταν επέστρεφε, αλλά είναι καλά τώρα. Αυτά τα άλογα πρέπει να σταθούν όρθια για όλο το ταξίδι – δεν μπορούν να καθίσουν, κυρίως επειδή το αίμα τους πρέπει να κυκλοφορεί σωστά. Είναι ένα ταξίδι 30 ωρών συνολικά, και τα άλογα θα επιβιώσουν μόνο αν σταθούν σε όλη τη διαδρομή», είπε.

Η επιστροφή των αλόγων από τον ζωολογικό κήπο της Πράγας θα βοηθήσει στην αύξηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, είπε ο Mašek. «Τα άλογα απλώνουν σπόρους στην κοπριά τους και όταν σκάβουν φυτά, βοηθούν το νερό να κατέβει στο χώμα. Με την κοπριά τους γονιμοποιούν και τη στέπα.

«Για μένα», είπε, «ο στόχος ενός σύγχρονου ζωολογικού κήπου δεν είναι μόνο η προστασία και η αναπαραγωγή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, αλλά η επιστροφή τους στην άγρια ​​φύση όπου ανήκουν».

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου της Πράγας, Μίροσλαβ Μπόμπεκ, είπε ότι η άφιξη των αλόγων ήταν «σχεδόν ένα θαύμα», δεδομένης της σχετικά σύντομης προετοιμασίας για τη μετεγκατάσταση και των απροσδόκητων πλημμυρών στο κεντρικό Καζακστάν τον περασμένο μήνα.

«Αυτή είναι η αρχή ενός εντελώς νέου κεφαλαίου στην ιστορία του τελευταίου άγριου αλόγου στον πλανήτη», είπε σε ένα δελτίο τύπου.

Το 2011, ο ζωολογικός κήπος της Πράγας συμμετείχε σε μια επανεισαγωγή των αλόγων του Przewalski στη Μογγολία. Το έργο, το οποίο περιλάμβανε εννέα πτήσεις αλόγων, συνεχίστηκε μέχρι το 2019, όταν ο πληθυσμός σταθεροποιήθηκε, είπε ο Mašek, προσθέτοντας ότι υπάρχουν τώρα περίπου 1.500 από τα άγρια ​​άλογα στη Μογγολία.

Ο Mašek είπε ότι το σχέδιο ήταν να μεταφερθούν συνολικά 40 άλογα στο κεντρικό Καζακστάν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αυτό το πρώτο στάδιο της επανεισαγωγής αλόγων περιλάμβανε την επιτροπή δασοκομίας και άγριας ζωής της κυβέρνησης του Καζακστάν , τον ζωολογικό κήπο της Πράγας, τον ζωολογικό κήπο Tierpark του Βερολίνου, τη Ζωολογική Εταιρεία της Φρανκφούρτης και την Ένωση για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Καζακστάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.