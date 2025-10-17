Οι δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζονται τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση, να αναζωογονήσουμε τις περιοχές που έχουν πληγεί και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.

Όπως κάθε χρονιά, τα δέντρα θα είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε: την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη, καθώς και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και τη Λίμνη Μαραθώνα.

Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη συμμετοχή πολιτών, μαθητών, εθελοντικών ομάδων και τοπικών φορέων, που γίνονται μέρος μιας κοινής αποστολής: να δώσουμε ζωή στη φύση.

Οι προγραμματισμένες δενδροφυτεύσεις για το 2025 είναι:

• 2 Νοεμβρίου στην Αργυρούπολη

• 9 Νοεμβρίου στον Πύργο Ηλείας

• 16 Νοεμβρίου στην Ηλιούπολη

• 23 Νοεμβρίου στην Πεντέλη

• 28 Νοεμβρίου στην Αγία Παρασκευή

• 30 Νοεμβρίου στη Λίμνη της Ευβοίας

• 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

• 14 Δεκεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη

• 19 Δεκεμβρίου στον Δήμο Σαρωνικού

• 21 Δεκεμβρίου στην Πεντέλη

Οι δενδροφυτεύσεις για το 2026 είναι:

• 16 Ιανουαρίου στην Πεντέλη

• 18 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη

• 25 Ιανουαρίου στη Χίο

• 1 Φεβρουαρίου στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

• 8 Φεβρουαρίου στην Παλλήνη

• 15 Φεβρουαρίου στην Παιανία & στη Χίο

• 1 Μαρτίου στη Λέρο & στο Κορωπί

• 8 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη

• 15 Μαρτίου στη Βαρυμπόμπη

• 22 Μαρτίου στο Μεσολόγγι

Νέα σημεία και ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η 1η μας δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στον Υμηττό και συγκεκριμένα στην Αργυρούπολη.

Σημείο συνάντησης: το δασικό φυλάκιο της Αργυρούπολης, στο τέρμα της οδού Διγενή Ακρίτα. Η δράση ξεκινά στις 11 π.μ.

Ελάτε και αυτή τη χρονιά να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη!



Πηγή: skai.gr

