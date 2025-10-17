Βίντεο που δείχνει μια ομάδα γορίλων να ζουν ακόμα μέσα στον εγκαταλελειμμένο ζωολογικό κήπο του Μπρίστολ - τρία χρόνια αφότου έκλεισε τις πύλες του για το κοινό – κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο.

Στα πλάνα φαίνονται οι γορίλες να περιφέρονται μόνοι στις άδειες εγκαταστάσεις του πάρκου, προσπαθώντας να επιβιώσουν όπως μπορούν.

Μία ομάδα ατόμων, που δεν κατονομάζονται, μπήκε στον άδειο ζωολογικό κήπο και για ώρες κατέγραφε τις εικόνες εγκατάλειψης, μέχρι που συνάντησε τους γορίλες. Στη συνέχεια ανέβασαν στο διαδίκτυο τις θλιβερές εικόνες για να «βρουν οι υπεύθυνοι τα ζώα και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό».

«Ζωολογικός κήπος του Μπρίστολ: τι κρύβεις; Τι δεν θέλεις να μάθουν όλοι; Αυτοί οι γορίλες δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται εδώ μέσα» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του πάρκου όταν αυτό έκλεισε, οι γορίλες θα μεταφερθούν «σε λίγους μήνες» στο νέο τους περιβάλλον, σε στυλ βιότοπου σε Αφρικανικό Δάσος, στον νέο Ζωολογικό Κήπο του Μπρίστολ.

Ωστόσο, το πάρκο συνεχίζει να φιλοξενεί τους γορίλες σε αιχμαλωσία, ενώ ο νέος χώρος σε διαφορετική τοποθεσία στην πόλη παραμένει ημιτελής.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του πάρκου έκανα λόγο για «διαρρήκτες», διαβεβαιώνοντας ότι φροντίζουν για την ευημερία των γοριλών.

If anyone would like to read the truth about the gorillas, it's all here: https://t.co/GxZwKbwHpH — Bristol Zoological Society (@BrisZooSociety) October 17, 2025

«Η φροντίδα και η ευημερία των ζώων μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας. Οι έμπειροι φύλακες και η αφοσιωμένη ομάδα ευημερίας μας συνέχισαν να φροντίζουν τους γορίλες από τότε που έκλεισαν οι Ζωολογικοί Κήποι του Μπρίστολ, όπως ακριβώς έκαναν και όταν ο χώρος ήταν ανοιχτός στο κοινό» ανέφεραν χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

