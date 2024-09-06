Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το θερμότερο στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Το καλοκαίρι 2024 στην Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε από μεγάλα διαστήματα με υψηλές τιμές θερμοκρασίας για πολλές ημέρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος του 2024 καταγράφηκαν ως οι θερμότεροι στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα, ενώ ο Αύγουστος ως ο δεύτερος θερμότερος πίσω από τον Αύγουστο του 2021.

Το καλοκαίρι του 2024 καταγράφεται ως το θερμότερο στα χρονικά για την Ελλάδα, ξεπερνώντας κατά +2.9°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 και κατά +1°C το μέχρι πρότινος θερμότερο καλοκαίρι του 2012.

Η μέση θερμοκρασία για το διάστημα του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) από το 1960 μέχρι το 2024, στο σύνολο της Ελλάδας

Όσον αφορά την τάση της μέσης θερμοκρασίας στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι και το 2024 για την περίοδο του καλοκαιριού αυτή παρουσιάζει άνοδο κατά +2.3°C.

Σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας η μέση θερμοκρασία για το καλοκαίρι του 2024 κυμάνθηκε κατά 2-3°C (μέχρι και +4°C σε κάποιες περιοχές) πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, στην υπόλοιπη χώρα κατά 1-2°C, ενώ σε κανένα σημείο της Ελλάδας η απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας δεν έπεσε κάτω από τους +1.4 °C. Οι χαμηλότερες θετικές αποκλίσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Αιγαίου λόγω της επίδρασης του μελτεμιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

