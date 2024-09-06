Η ποσότητα απορριμμάτων από πλαστικά στη Γη έχει λάβει συγκλονιστικές διαστάσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο κόσμος βρίσκεται σε καλό δρόμο για να δημιουργήσει 220 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων φέτος, όπως μεταδίδει η MailOnline.

Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, το βάρος είναι ισοδύναμο με 650 Empire State Buildings.

Φαίνεται, επομένως, ότι η διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων δεν θα γίνει σωστά κατά τις 117 ημέρες που απομένουν το 2024, σύμφωνα με την Earth Action.

Από τα 220 εκατομμύρια περίπου 70 χιλιάδες τόνοι θα καταλήξουν στη φύση λόγω της ανισορροπίας που υπάρχει ανάμεσα στον αριθμό των πλαστικών που καταναλώνονται και στη δυνατότητα να γίνει διαχείριση των πλαστικών αυτών στο τέλος της ζωής τους, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες,

Ακόμα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι κατά προσέγγιση 28 κιλά πλαστικού ανά άτομο. Έχει παρουσιαστεί αύξηση 7% στη χρήση πλαστικού ανά άτομο από το 2021.

Εν τω μεταξύ, 12 χώρες ευθύνονται για το 60 τοις εκατό των παγκόσμιων κακοδιαχειριζόμενων πλαστικών απορριμμάτων – οι πέντε πρώτες είναι η Κίνα, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ινδία, η Βραζιλία και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

