Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής εγκαινίασε σήμερα τον πρώτο διάλογο για την αλιεία και τους ωκεανούς, γεγονός που αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου έφερε σε επαφή ένα ευρύ φάσμα φορέων χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενων μερών και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συζήτησαν το μέλλον της διακυβέρνησης των ωκεανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η συνεδρίαση, η οποία διοργανώθηκε από τον Επίτροπο Καδή, συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών που έχουν αναλάβει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από τις χώρες που θα έχουν τις επόμενες προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ και από τη Γαλλία (η οποία θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς τον Ιούνιο), της Carmen Crespo Díaz, Προέδρου της επιτροπής PECH του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Thomas Bajada, Αντιπροέδρου της διακομματικής ομάδας SEARICA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των πρώην Επιτρόπων Μαρίας Δαμανάκη και Καρμένου Βέλα, καθώς και εκπροσώπων γνωμοδοτικών συμβουλίων, ΜΚΟ, ομάδων προβληματισμού, του σχετικού κλάδου και της επιστημονικής κοινότητας.

Τα άτομα που συμμετείχαν στον διάλογο συζήτησαν για τα πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το μοντέλο διακυβέρνησης των ωκεανών της ΕΕ, καθώς και για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν. Αντικείμενο της συζήτησης υπήρξαν επίσης τα μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση της οικοσυστημικής διαχείρισης των ωκεανών, καθώς και οι ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στη γαλάζια οικονομία της ΕΕ. Ο διάλογος επικεντρώθηκε επίσης στη στήριξη της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των παράκτιων κοινοτήτων και πόλεων στις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ. Οι συζητήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς, μιας καίριας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής που σχετίζονται με τους ωκεανούς.

Οι διάλογοι για την αλιεία και τους ωκεανούς θα συνεχιστούν με τις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ωκεανών», εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 5 Μαρτίου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς, το οποίο θα έχει καθοριστική σημασία για τη διακυβέρνηση των ωκεανών.

Αθηνά Παπακώστα

