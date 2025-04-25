Λογαριασμός
Μία λίμνη... υπό πίεση – Η Τριχωνίδα και το ενεργειακό δίλημμα

Σε ενεργειακό... δίλημμα φαίνεται πως βρίσκεται η λίμνη Τριχωνίδα, στο περιθώριο ενός έργου αντλησιοταμίευσης που προβληματίζει την τοπική κοινωνία

Στη λίμνη Τριχωνίδα επίκειται να γίνει ένα έργο αντλησιοταμίευσης.

Σκοπός των μεγάλων αντλησιοταμιευτικών μονάδων είναι να λειτουργούν ως αντλίες τις ώρες υπερπαραγωγής μεγάλων αιολικών πάρκων ή φωτοβολταϊκών συστημάτων και να παράγουν ως υδροηλεκτρικές τις ώρες υψηλής ζήτησης.

Ωστόσο από το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» φαίνεται πως κάποιες παράμετροι δεν έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν ερωτήματα, αλλά και αντιδράσεις κατοίκων και αρμόδιων υπηρεσιών.

