Η 22 Απριλίου έχει ανακηρυχθεί ως Διεθνής «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» και με τη φετινή επέτειο συμπληρώνονται 55 χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού στις ΗΠΑ το 1970.

Η έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον ΜακΚόννελλ το 1969 σε ένα Συνέδριο της UNESCO στο Σαν Φρανσίσκο.

Η πρώτη κινητοποίηση για την καθιέρωση της Ημέρα της Γης στις Η.Π.Α. σηματοδότησε στην ψήφιση των νόμων για την ποιότητα του αέρα, το καθαρό νερό και τα απειλούμενα είδη και τη δημιουργία της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

Η Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Συντονίζεται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης (Earth Day Network) και εορτάζεται σε περισσότερες από 190 χώρες κάθε χρόνο.

Σήμερα, η Ημέρα της Γης γιορτάζεται από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο, οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα στις κυβερνήσεις και στους συνανθρώπους τους ότι η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι αναγκαία, η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι μάχη υπέρ του μέλλοντος της Γης. Και του δικού μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.