Η γη «καταπίνει» μια ολόκληρη συνοικία στη Χαλκίδα

Ένας παραλιακός δρόμος στη Χαλκίδα έχει κυριολεκτικά φαγωθεί από τη θάλασσα και έχει κόψει μια περιοχή στα δύο. Η κατολίσθηση στον παραλιακό δρόμο στον οικισμό Έξω Παναγίτσα στη Χαλκίδα ξεκίνησε εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Καθώς η διάβρωση προχωρά, οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ακόμα και για τα σπίτια τους.
Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:
