Η γη «καταπίνει» μια ολόκληρη συνοικία στη Χαλκίδα

Ένας παραλιακός δρόμος στη Χαλκίδα έχει κυριολεκτικά φαγωθεί από τη θάλασσα και έχει κόψει μια περιοχή στα δύο. Η κατολίσθηση στον παραλιακό δρόμο στον οικισμό Έξω Παναγίτσα στη Χαλκίδα ξεκίνησε εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Καθώς η διάβρωση προχωρά, οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ακόμα και για τα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.