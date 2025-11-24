Λογαριασμός
Η γη «καταπίνει» μια ολόκληρη συνοικία στη Χαλκίδα

Η κατολίσθηση στον παραλιακό δρόμο στον οικισμό Έξω Παναγίτσα στη Χαλκίδα ξεκίνησε εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια - Ανησυχούν ακόμα και για τα σπίτια τους

Κατολίσθηση

Ένας παραλιακός δρόμος στη Χαλκίδα έχει κυριολεκτικά φαγωθεί από τη θάλασσα και έχει κόψει μια περιοχή στα δύο. Η κατολίσθηση στον παραλιακό δρόμο στον οικισμό Έξω Παναγίτσα στη Χαλκίδα ξεκίνησε εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Καθώς η διάβρωση προχωρά, οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ακόμα και για τα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαλκίδα Όπου υπάρχει Ελλάδα Γη
