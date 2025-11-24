Όλοι Μαζί Μπορούμε: Η 6η και η 7η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή, στην Γλυφάδα και στην Βόρεια Εύβοια

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη!

Διπλή δενδροφύτευση!

Η 6η και η 7η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή, στην Γλυφάδα και στην Βόρεια Εύβοια.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση, να αναζωογονήσουμε περιοχές που έχουν πληγεί και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

H διπλή δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Γλυφάδας, τον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας και το Δασαρχείο Λίμνης.

Σημεία συνάντησης:

Στην Γλυφάδα: στο τέρμα της οδού Μετσόβου.

Στην Βόρεια Εύβοια: στο δημοτικό στάδιο Λίμνης.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν και στις δύο περιοχές στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.