Η Δύναμή μας: Για έναν κόσμο με λιγότερη σπατάλη και περισσότερη αγάπη

Κάθε χαμένο τρόφιμο είναι μια χαμένη ευκαιρία για προσφορά, για φροντίδα, για βιωσιμότητα. Η Lidl Ελλάς, με βαθιά επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, κάνει ένα βήμα μπροστά. Με την καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας «Η Δύναμή μας», καλεί όλους μας να γίνουμε μέρος της λύσης.

Γιατί η δύναμη δεν βρίσκεται στην υπερκατανάλωση. Βρίσκεται στην επιλογή. Στην απόφαση να πούμε «όχι» στη σπατάλη και «ναι» στη συνειδητή κατανάλωση. Στην πράξη που ξεκινά από το σπίτι μας, το πιάτο μας, το ράφι του καταστήματος. Και η Lidl Ελλάς είναι εκεί, δίπλα μας, με δράσεις που κάνουν τη διαφορά.

Στην καρδιά της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Πυραμίδα Σπατάλης Τροφίμων. Ένα εργαλείο που καθοδηγεί κάθε βήμα της εταιρείας, με στόχο την αποφυγή, την αναδιανομή και την επεξεργασία τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί κάθε τρόφιμο που σώζεται, είναι μια πράξη αγάπης. Ένα χαμόγελο σε ένα παιδί, μια ζεστή αγκαλιά σε μια οικογένεια που έχει ανάγκη.

Η Lidl Ελλάς επενδύει στρατηγικά σε πέντε πυλώνες δράσης, με καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, κοινωνική προσφορά και περιβαλλοντική ευθύνη. Από τις έξυπνες διαδικασίες παραγγελιών που μειώνουν τις απώλειες, μέχρι τη σακούλα «Επίλεξέ με» που μας μαθαίνει να αγαπάμε την ατέλεια. Από τις στοχευμένες εκπτώσεις που ενισχύουν την κατανάλωση, μέχρι τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η Τράπεζα Τροφίμων. Και τέλος, με την υπεύθυνη διαχείριση οργανικών απορριμμάτων, η Lidl Ελλάς μετατρέπει το περιττό σε πολύτιμο πόρο.

Αυτή η δέσμευση δεν είναι στιγμιαία. Είναι μακροχρόνια, ουσιαστική, βαθιά ριζωμένη στις αξίες της εταιρείας. Από το 2020, η Lidl Ελλάς έχει θέσει τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ως προτεραιότητα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ευθυγραμμισμένη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με στόχο τη μείωση κατά 50% έως το 2030, η εταιρεία δεν απλώς οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο — τον χτίζει, μέρα με τη μέρα.

Γιατί η βιωσιμότητα δεν είναι μόδα. Είναι στάση ζωής. Και η Lidl Ελλάς μας δείχνει τον δρόμο. Με ευθύνη, με φροντίδα, με δύναμη. Τη δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας να αλλάξουμε τον κόσμο — ξεκινώντας από το πώς βλέπουμε το φαγητό στο πιάτο μας.

Η Δύναμή μας είναι η επιλογή μας. Και κάθε επιλογή μετράει.

Πηγή: skai.gr

