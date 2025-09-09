Κλίμα: Ο Αύγουστος 2025 καταγράφεται ως ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία, σύμφωνα με τον Copernicus

Ο Αύγουστος του 2025 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, κατακτώντας τη θέση του τρίτου πιο θερμού μήνα που έχει παρατηρηθεί ποτέ παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής Copernicus, η Δύση της Ευρώπης και αρκετές περιοχές της Ασίας επλήγησαν από εκτεταμένους καύσωνες, επιβεβαιώνοντας την κλιματική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια.

Όπως υπογραμμίζει και η σχετική ανακοίνωση του Copernicus, *«ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως»*. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης και των ωκεανών βρέθηκε κατά 1,29 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (1850-1900). Υπενθυμίζεται ότι οι θερμότεροι Αύγουστοι που έχουν καταγραφεί είναι αυτοί του 2023 και του 2024 αντίστοιχα.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus δημοσιοποιεί κάθε μήνα αναλυτικά δεδομένα για τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, αξιοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις, επίγειες παρατηρήσεις και σύγχρονα κλιματικά μοντέλα. Η βάση δεδομένων της υπηρεσίας εκτείνεται στα τελευταία 85 χρόνια, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής.

Ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες – από την Κίνα έως την Ιαπωνία και την Πορτογαλία – τόνισαν ότι οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού του 2025 σημαδεύτηκαν από ρεκόρ θερμοκρασιών.

Η «νοτιοδυτική Ευρώπη έζησε το τρίτο σημαντικό κύμα ζέστης του καλοκαιριού, με συνοδές καταστροφικές πυρκαγιές», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σαμάνθα Μπέρτζες του ευρωπαϊκού κλιματικού κέντρου. Παράλληλα, συνέχισε, *«οι διαρκώς αυξημένες θερμοκρασίες των ωκεανών και η συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων αναδεικνύουν τόσο την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εκπομπών όσο και την προσαρμογή σε ένα νέο, πιο ασταθές κλιματικό περιβάλλον»*.

Τον Αύγουστο, η Δυτική Ευρώπη παρουσίασε θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο, με την Ιβηρική Χερσόνησο και τη νοτιοδυτική Γαλλία να πλήττονται ιδιαίτερα από διαδοχικά κύματα ζέστης.

Σημαντικά ρεκόρ και επιπτώσεις

Η Ισπανία αντιμετώπισε πρωτοφανές θερμικό κύμα διάρκειας 16 ημερών, με αποτέλεσμα περισσότερους από 1.100 θανάτους, σύμφωνα με το ινστιτούτο υγείας Carlos III. Στη Γαλλία, την 11η Αυγούστου καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά σε αστικά κέντρα όπως η Μπορντό (41,6°C), η Μπερζεράκ (42,1°C) και η Ανγκουλέμ (42,3°C), σύμφωνα με τη γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Εκτός Ευρώπης, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη βόρεια Σιβηρία, τμήματα της Ανταρκτικής, την Κίνα, την κορεατική χερσόνησο, την Ιαπωνία και τη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το Copernicus.

Στο βόρειο ημισφαίριο, το διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο σημειώθηκε η υψηλότερη αύξηση θερμοκρασιών, με τις πιο έντονες ανωμαλίες να παρατηρούνται στην Ασία.

Σημειώνεται ότι ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα παραμένει ο Ιούλιος του 2023, ενώ ο πιο ψυχρός ήταν ο Ιανουάριος του 1940, σύμφωνα με τα αρχεία του Copernicus.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

