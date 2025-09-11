89η ΔΕΘ: Λύσεις για καταναλωτές, ενέργεια και κυκλική οικονομία στη Θεσσαλονίκη

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) φέτος δίνει το στίγμα της στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από το θεματικό αφιέρωμα «Ενέργεια-Κυκλική Οικονομία», που φιλοξενείται στα Περίπτερα 9 και 10. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στον οικολογικό σχεδιασμό, τις πρακτικές επαναχρησιμοποίησης υλικών και τις τεχνολογικές εφαρμογές που προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος συμμετέχουν κορυφαίες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, καθώς και εταιρείες που παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, προσεγγίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Η γαστρονομία και η διατροφή στο επίκεντρο

Παράλληλα, τα Περίπτερα 4 και 5 μεταμορφώνονται σε ένα πολυσύχναστο bazaar στο πλαίσιο του αφιερώματος «Γαστρονομία-Διατροφή». Πλήθος εκθετών παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία τροφίμων και ποτών λιανικής, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες όχι μόνο να περιηγηθούν στη χρωματιστή αυτή αγορά, αλλά και να δοκιμάσουν ή να αγοράσουν ξεχωριστά προϊόντα από όλη την Ελλάδα.

Ελεύθερος χρόνος, δημιουργικότητα και μουσική στην 89η ΔΕΘ

Η ΔΕΘ δίνει έμφαση και στη σημασία του ελεύθερου χρόνου, με το Hobby Festival, που για δεύτερη συνεχή χρονιά φιλοξενείται στον όροφο του Περίπτερου 2. Εκεί, φίλοι του μοντελισμού, των επιτραπέζιων παιχνιδιών, της επαυξημένης πραγματικότητας και των μαχητικών αθλημάτων ανακαλύπτουν νέες δραστηριότητες. Εξειδικευμένοι φορείς και επαγγελματίες μοιράζονται γνώσεις, τεχνικές και έμπνευση με το κοινό, σε ένα περιβάλλον γεμάτο δημιουργικότητα.

Στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων της ΔΕΘ-HELEXPO, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, μια δραστηριότητα που ενθαρρύνει μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν την ιστορία της ΔΕΘ με διαδραστικό τρόπο και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα μέσω της μεγάλης καθημερινής κλήρωσης.

Στον μουσικό τομέα, η σκηνή του Youth Band Battle ανάμεσα στα Περίπτερα 9 και 13 φιλοξενεί σήμερα μουσικά σχήματα που δίνουν το δικό τους παλμό: οι «Mouzikanoi» εμφανίζονται στις 19:30 και οι «Ελευθερία και 3 Εποχές» στις 20:00, αναδεικνύοντας τα νέα ταλέντα της πόλης.

Αργότερα, στις 21:30, η σκηνή των Music Events Live στο Τόξο ΧΑΝΘ υποδέχεται τον Πάνο Βλάχο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παντρεύει τη σύγχρονη μουσική δημιουργία με τις παραδοσιακές ρίζες, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή, δωρεάν συναυλία με το εισιτήριο της έκθεσης.

Χθες, το κοινό διασκέδασε με την εμφάνιση του Πέτρου Ιακωβίδη, ο οποίος ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με τα γνωστά του τραγούδια.

Η 89η ΔΕΘ λειτουργεί καθημερινά με ωράριο 16:00 – 22:00 για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών.

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε η ΔΕΘ-HELEXPO

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

