Γιγαντιαία χταπόδια-θηρευτές στους ωκεανούς πριν από 100 εκ. χρόνια

Γιγαντιαία χταπόδια με μήκος που έφτανε έως και τα 19 μέτρα φαίνεται πως κυριαρχούσαν στους ωκεανούς, πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που βασίζεται σε σπάνια απολιθώματα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτει καλοδιατηρημένα απολιθωμένα ράμφη (σιαγόνες) των ζώων, τα οποία φέρουν έντονα σημάδια φθοράς από τη θραύση σκληρής λείας όπως οστρακοειδή και οστά. Αυτό υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα χταπόδια ήταν ενδεχομένως κορυφαίοι θηρευτές της εποχής.

Τα ζώα, που ανήκουν στο είδος Nanaimoteuthis, εκτιμάται ότι είχαν μήκος από 7 έως 19 μέτρα. Το μέγεθός τους υπολογίστηκε με βάση την ανάλυση των απολιθωμένων ραμφών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα χταπόδια σπάνια απολιθώνονται, λόγω του μαλακού σώματός τους, και έτσι τα ευρήματα θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια. Η ομάδα μελέτησε 15 απολιθωμένα ράμφη από Ιαπωνία και Καναδά, ενώ εντόπισε και άλλα 12 μέσα σε πετρώματα, χρησιμοποιώντας τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης και τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιόδου ήταν πιο πολύπλοκα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, με τα χταπόδια να συνυπάρχουν ως πιθανοί κορυφαίοι θηρευτές μαζί με καρχαρίες και μεγάλα ψάρια.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν είναι βέβαιο αν αυτά τα ζώα κυνηγούσαν τόσο μεγάλα θηράματα, καθώς θα μπορούσαν να τρέφονταν και με μικρότερους οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά, συμφωνούν ότι επρόκειτο για ισχυρούς και σημαντικούς θηρευτές των αρχαίων θαλασσών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.