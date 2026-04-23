Οι ιταλικές αρχές ερευνούν τους θανάτους τουλάχιστον 18 λύκων και διάφορων άλλων άγριων ζώων που βρέθηκαν νεκρά τις τελευταίες ημέρες σε ένα εθνικό πάρκο, σε μια υπόθεση που περιβαλλοντικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ως μία από τις χειρότερες επιθέσεις εναντίον της άγριας ζωής στην Ιταλία.

Τα κουφάρια ανακαλύφθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες εντός και περιμετρικά του Εθνικού Πάρκου Abruzzo, Lazio και Molise, μιας ορεινής περιοχή στο κέντρο της χώρας, που εδώ και καιρό θεωρείται ως ένα «οχυρό» για τον πληθυσμό των λύκων της Ιταλίας.

Οι αρχές του εθνικού πάρκου ανέφεραν πως τα ζώα το πιθανότερο πέθαναν αφού έφαγαν δηλητηριασμένα δολώματα, εκφράζοντας ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια όπως και για τη βιοποικιλότητα.

«Το εύρος όσων συμβαίνουν είναι ολέθριο», τονίζεται σε μια ανακοίνωση, όπου εκφράζουν τη «βαθιά οδύνη και δυσπιστία» τους.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γκιλμπέρτο Πιτσέτο Φρατίν περιέγραψε τις θανατώσεις ως «φρικτές», προσθέτοντας πως έδωσε εντολή στη δασική αστυνομία της χώρας να εντείνει τις έρευνες σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

«Το υπουργείο είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και ευαίσθητο στην προστασία των ειδών που είναι τόσο σημαντικά για την ισορροπία του οικοσυστήματός μας», τόνισε σε μια ανακοίνωση.

Ο προστατευμένος πληθυσμός των λύκων της Ιταλίας κατέγραψε αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες αφού έφθασε σε επίπεδα αφανισμού τον 20ο αιώνα. Μια έρευνα του 2020-21 κατέγραψε πως υπήρχαν περίπου 3.300 λύκοι σε ολόκληρη τη χώρα.

Εντούτοις, σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για επιθέσεις εναντίον των ζώων τους.

Από την πλευρά του, ο Άντζελο Μπονέλι, ένας βουλευτής με την αντιπολιτευόμενη Συμμαχία των Πρασίνων και της Αριστεράς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε να ορθώσει ανάστημα στο κυνηγητικό λόμπι, που θεωρείται πως διατηρεί στενές σχέσεις με τα δεξιά κόμματα του κυβερνώντος συνασπισμού.

«Ταχείες έρευνες, αυστηροί έλεγχοι και παραδειγματικές κυρώσεις χρειάζονται», τόνισε.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Legambiente ανέφερε πως τρεις αλεπούδες και μία γερακίνα επίσης βρέθηκαν νεκρά στην ίδια περιοχή, ενισχύοντας τους φόβους για μια εκτεταμένη, παράνομη δηλητηρίαση.

«Πρόκειται για… μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της προστατευόμενης ζωής», τονίζεται σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

