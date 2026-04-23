Το μυστήριο του «χρυσού αυγού» που ανακαλύφθηκε στον πυθμένα του ωκεανού λύθηκε τελικά, τρία χρόνια μετά την τρομακτική ανακάλυψη που πυροδότησε φόβους για εξωγήινους.

Η παράξενη οντότητα, με διάμετρο λίγο πάνω από 10 εκατοστά, βρέθηκε σε βάθος άνω των 3,25 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού, στον Κόλπο της Αλάσκας.

Παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε από ορισμένους από τους κορυφαίους θαλάσσιους βιολόγους παγκοσμίως, χρειάστηκε μια σύνθετη πολυετής έρευνα για να αποκαλυφθεί τελικά η ταυτότητα του.

Relicanthus daphneae

Οι επιστήμονες λένε ότι το αποκαλούμενο «χρυσό αυγό» είναι στην πραγματικότητα μια μάζα νεκρών κυττάρων που σχημάτιζαν τη βάση μιας γιγάντιας ανεμώνης της βαθιάς θάλασσας, η οποία ονομάζεται Relicanthus daphneae.

Η μεμονωμένη κίτρινη μάζα αρχικά συγκρατούσε το ζώο πάνω στον βράχο, προτού η ανεμώνη είτε πεθάνει είτε μετακινηθεί σε νέο σπίτι - αφήνοντας πίσω της τα υπολείμματά της.

Ο κύριος συγγραφέας της νέας επιστημονικής εργασίας για το «αυγό», ο Δρ. Στίβεν Όσκαβιτς (Steven Auscavitch) του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν, δήλωσε στη Daily Mail: «Είναι τόσο ικανοποιητικό να βοηθάς στην εξιχνίαση της υπόθεσης του αυγού.

Ακόμη και χρόνια μετά τη συλλογή του, λαμβάναμε περιοδικά αιτήματα για ενημερώσεις σχετικά με την ταυτότητά του. Εκτιμώ πραγματικά το γεγονός ότι μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή στα μικρά, παράξενα πράγματα του πλανήτη μας».

Η αρχή μιας «ταινίας τρόμου»

Το χρυσό αυγό ανακαλύφθηκε το 2023 από μια αποστολή στα βάθη της θάλασσας υπό την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Οι χειριστές του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος (ROV) Deep Discoverer έπλεαν πάνω από τον πυθμένα του ωκεανού όταν εντόπισαν κάτι που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει.

Οι ερευνητές μάλιστα αστειεύτηκαν ότι η ανακάλυψη έμοιαζε με την αρχή μιας «ταινίας τρόμου», αναφερόμενοι σε μια σκηνή από την ταινία Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου ο χαρακτήρας του Τζον Χερτ συναντά το «facehugger» σε έναν άλλο πλανήτη.

Χρησιμοποιώντας τους βραχίονες του ROV, το πλήρωμα απέσυρε το παράξενο αντικείμενο από τον βράχο και το αναρρόφησε σε έναν σωλήνα ώστε να μεταφερθεί στην επιφάνεια. Ωστόσο, όταν η χρυσή μάζα μεταφέρθηκε πάνω στο ερευνητικό σκάφος Okeanos Explorer, το μόνο που μπορούσε να διαπιστωθεί ήταν ότι επρόκειτο για κάτι «βιολογικό».

Στο διαδίκτυο, οι εικασίες για την παράξενη οντότητα εξαπλώθηκαν ραγδαία, με πολλούς να αναρωτιούνται αν οι επιστήμονες είχαν πέσει πάνω σε έναν πραγματικό εξωγήινο.

Πιο ψύχραιμοι σχολιαστές υπέθεσαν ότι θα μπορούσε να είναι ένα νέο είδος, δεδομένου ότι έως και τα δύο τρίτα της ζωής που ζει στους βαθιούς ωκεανούς θεωρείται άγνωστη στην επιστήμη.

Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί υποστήριζαν ότι η πιο πιθανή εξήγηση ήταν μια θήκη αυγών κάποιου θαλάσσιου ζώου.

Σε αδιέξοδο, οι ερευνητές έστειλαν το δείγμα στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σμιθσόνιαν, όπου για άλλη μια φορά αποδείχθηκε μεγαλύτερος γρίφος από ό,τι περίμενε κανείς.

Ο Δρ. Άλεν Κόλινς (Allen Collins), ζωολόγος και διευθυντής του Εθνικού Συστηματικού Εργαστηρίου της NOAA Fisheries, λέει: «Εργαζόμαστε πάνω σε εκατοντάδες διαφορετικά δείγματα και υποψιαζόμουν ότι οι συνήθεις διαδικασίες μας θα ξεδιάλυναν το μυστήριο.

Αλλά αυτό εξελίχθηκε σε μια ειδική περίπτωση που απαίτησε εστιασμένες προσπάθειες και την τεχνογνωσία αρκετών διαφορετικών ατόμων.

«Η μασκότ της βαθιάς θάλασσας»

Αυτό ήταν ένα σύνθετο μυστήριο που απαιτούσε μορφολογική, γενετική, βαθιάς θάλασσας και βιοπληροφορική τεχνογνωσία για να λυθεί». Η πρώτη ένδειξη ήταν ότι το αντικείμενο στερούνταν την τυπική ανατομία ενός ζώου.

Ο Δρ. Κόλινς δήλωσε στη Daily Mail: «Αρχικά παρατηρήσαμε ότι δεν είχε εμφανές στόμα ή μύες, γεγονός που απέκλεισε πολλές πιθανότητες ζώων.

Επίσης, δεν υπήρχε μεμβράνη ή φραγμός που να περιβάλλει το εσωτερικό υλικό, επομένως ήταν απίθανο να είναι αυγό ή κάτι τέτοιο».

Όμως, όταν οι ερευνητές έβαλαν το δείγμα κάτω από το μικροσκόπιο, διαπίστωσαν ότι ήταν στην πραγματικότητα ένα ινώδες υλικό καλυμμένο με ένα στρώμα κεντριδωτών κυττάρων που ονομάζονται «κνιδοκύτταρα».

Συγκρίνοντας το χρυσό αυγό με δείγματα μιας γιγάντιας ανεμώνης που βρέθηκε το 2021, επιβεβαιώθηκε ότι είχαν παρόμοια κεντριδωτά κύτταρα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές διεξήγαγαν ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος για να αποκαλύψουν ότι περιείχε μεγάλη ποσότητα γενετικού υλικού από τις γιγάντιες ανεμώνες. Τέλος, η αλληλούχιση του DNA που βρέθηκε στα μιτοχόνδρια και των δύο ειδών επιβεβαίωσε ότι ήταν όντως το είδος Relicanthus daphneae.

Αυτές οι τεράστιες ανεμώνες είναι τα μεγαλύτερα από όλα τα κνιδόζωα και συνήθως βρίσκονται κοντά σε ωκεάνιες διεξόδους, οι οποίες εκτοξεύουν νερό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά στα βάθη των ωκεανών.

Η συν-συγγραφέας Σάρλοτ Μπένεντικτ (Charlotte Benedict) δήλωσε στη Daily Mail: «Αυτό το είδος θα έπρεπε να είναι η μασκότ της εξερεύνησης της βαθιάς θάλασσας, επειδή αντιπροσωπεύει τόσο το πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά τα ζώα που αποικίζουν τέτοιες απρόσιτες και σκληρές συνθήκες, όσο και το πόσο λίγα καταλαβαίνουμε για αυτά».

Το μυστήριο λύθηκε... ή μήπως όχι;

Ωστόσο, το μυστήριο του χρυσού αυγού δεν έχει λυθεί πλήρως ακόμα.

Η κα Μπένεντικτ λέει: «Μέρος του αινίγματος με τη χρυσή σφαίρα ήταν, αν αυτό είναι ένα Relicanthus, πού είναι το υπόλοιπο και πώς διαχωρίστηκε;

Πέθανε και άφησε πίσω του αυτό το κατάλοιπο ή το υπόλοιπο της ανεμώνης αποκολλήθηκε και απομακρύνθηκε;

Θα μπορούσε η σφαίρα να είναι ένα απομεινάρι ατελούς αγενούς αναπαραγωγής, την οποία κάνουν ορισμένες θαλάσσιες ανεμώνες αφήνοντας πίσω τους ένα κομμάτι του "ποδικού τους δίσκου"».

Φωτ.: NOAA

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.