Στην προστασία των θαλασσών εστιάζει η «Ώρα της Γης» – Σημαντική η συμβολή της πρωτοβουλίας COSMOTE BLUE

Στην ανάγκη προστασίας των θαλασσών εστιάζει φέτος η «Ώρα της Γης», η παγκόσμια συμμετοχική πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος στην οποία συμβάλλει και η COSMOTE για 17η συνεχή χρονιά.

Στο θέμα της προστασίας των ελληνικών θαλασσών η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, μέσω της πρωτοβουλίας COSMOTE BLUE, που υλοποιείται σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση «ΕΝΑΛΕΙΑ» και έχει θέσει τριετείς στόχους.

Στα δύο πρώτα χρόνια δράσης, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 64,15 τόνοι πλαστικού, ξεπερνώντας το 70% του στόχου και έχουν ανακυκλωθεί 37 τόνοι οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε μικρά έπιπλα, κανό, μπρελόκ για κλειδιά κλπ. Ταυτόχρονα έχουν εκπαιδευτεί 261 ψαράδες σε βιώσιμες μεθόδους αλιείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα των 64,15 τόνων πλαστικού ισοδυναμεί με 4.386.000 μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού του 0,5 λίτρου.

Ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Channel Productions, δήλωσε σχετικά: «Με αφορμή την «Ώρα της Γης», βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα σημαντικά αποτελέσματα που φέρνει η πρωτοβουλία COSMOTE BLUE για την προστασία των θαλασσών μας. Η απομάκρυνση των πλαστικών συμβάλλει στην προστασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας στις θάλασσες και, εν τέλει, σε ένα υγιές περιβάλλον για τον άνθρωπο. Στις ελληνικές θάλασσες, εκεί που χτυπά η καρδιά του τόπου μας, αξίζει να επενδύουμε σε μακροπρόθεσμες δράσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Η πρωτοβουλία COSMOTE BLUE ξεκίνησε το 2023 με στόχους μέχρι το 2025 τη συγκέντρωση 90 τόνων πλαστικού από τον καθαρισμό των ακτών και των θαλασσών του Αργοσαρωνικού, Θερμαϊκού, της Χαλκιδικής, και της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαο), την ανακύκλωση περισσότερων από 52 τόνων πλαστικού, καθώς και την εκπαίδευση περισσότερων από 200 ψαράδων σε βιώσιμες μεθόδους αλιείας, καλές πρακτικές καθαρισμού των θαλασσών και υπεύθυνη διαχείριση του αλιευτικού εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγεται η μελλοντική πλαστική ρύπανση από δίχτυα και αλιευτικό εξοπλισμό και η μείωση των ιχθυαποθεμάτων. Τα συνολικά αποτελέσματα της δράσης COSMOTE BLUE υπόκεινται σε εξωτερική διασφάλιση.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η COSMOTE ενισχύει τη συστηματική περιβαλλοντική της δράση συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη και τη διασφάλιση της ζωής σε αυτόν. Η απομάκρυνση της πλαστικής ρύπανσης από το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας, που αποτελεί πηγή ζωής και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και κουλτούρας, συμβάλλει στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.