Πριν από τις φονικές κατολισθήσεις και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Ινδονησία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο 39χρονος Αμράν Σιαγκιάν, συναντούσε συχνά ουρακοτάγκους του Ταπανούλι σε έναν λόφο στην περιοχή Σίπιροκ της επαρχίας της Βόρειας Σουμάτρας.

Ο ουρακοτάγκος της Σουμάτρας είναι το ένα από τα τρία είδη ουρακοτάγκων που ζουν στις μέρες μας. Ο ουρακοτάγκος είναι το μεγαλύτερο δενδρόβιο ζώο - μπορεί να μείνει σε ένα δέντρο για μια ολόκληρη μέρα και τη νύχτα κοιμάται σε μια πλατφόρμα από φύλλα και κλαδιά που έχει φτιάξει οι ίδιος.

Ο Σιαγκιάν, ο οποίος εργαζόταν ως δασοφύλακας για την προστασία του υπό εξαφάνιση αυτού είδους στο Κέντρο Πληροφοριών για τους Ουρακοτάγκους (OIC) για τουλάχιστον μια πενταετία, θυμάται πως τα ζώα τρελαίνονταν για ντούριαν και άλλα τροπικά φρούτα από αγροκτήματα της περιοχής.

Αλλά αφότου σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο Σίπιροκ, οι ουρακοτάγκοι έχουν εξαφανιστεί.

Deadly landslides and floods in Indonesia caused Tapanuli orangutans to vanish from Sipirok, North Sumatra, as ranger Amran Siagian and conservation groups linked their disappearance to deforestation from mining and logging https://t.co/zwJAZ2oHUp pic.twitter.com/8J9okAgY1p — Reuters (@Reuters) December 9, 2025

«Μάλλον μετακινήθηκαν, πολύ μακριά. Δεν ακούω πλέον τις φωνές τους», είπε ο Σιαγκιάν στο Reuters.

Τοπικοί ηγέτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι η αποψίλωση των δασών, που συνδέεται με την εξόρυξη και την υλοτομία, έχουν επιδεινώσει τις επιπτώσεις των πλημμυρών και των κατολισθήσεων.

Ο ιδρυτής του OIC Πανούντ Χαντισισβόγιο εξηγεί ότι στην περιοχή Ταπανούλι υπήρχαν περίπου 760 ουρακοτάγκοι.

«Η βασική απειλή είναι η απώλεια των δασών εξαιτίας των φυτειών και της εξορυκτικής βιομηχανίας», είπε.

Στο Σίπιροκ μεγάλα δέντρα φαίνεται ότι έχουν κοπεί καθώς, σύμφωνα με τον Σιαγκιάν, μια εταιρεία κόβει δέντρα στην περιοχή εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο.

Η αποψίλωση είχε επηρεάσει τους ουρακοτάγκους ακόμη και πριν από τις πλημμύρες, λέει.

«Οι ουρακοτάγκοι ζουν κινούμενοι ανάμεσα στις φυλλωσιές των δέντρων, από κλαδί σε κλαδί. Αν είναι αραιό το δάσος θα είναι δύσκολο γι' αυτούς», εξηγεί ο ίδιος.

Συνολικά, περίπου 119.000 ουρακοτάγκοι ζουν στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.

«Αν δεν υπάρξει βοήθεια από την κυβέρνηση, οι ουρακοτάγκοι θα εξαφανιστούν εδώ. Ειδικά με αυτή τη μαζική αποψίλωση», καταλήγει ο Σιαγκιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.