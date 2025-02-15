Μυστήριο καλύπτει τον εντοπισμό μίας τεράστιας «πηγής» ραδιενέργειας στο βάθος του Ειρηνικού Ωκεανού, με τους επιστήμονες να εξετάζουν διάφορα σενάρια, ακόμη και τα πλέον απίθανα.

Η ανακάλυψη παραπέμπει στο σενάριο της ταινίας... Godzilla, ωστόσο οι επιστήμονες ερευνούν πολύ σοβαρά το φαινόμενο και δηλώνουν ότι αυτό που μελετούν, είναι πολύ... πραγματικό και όχι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εντόπισε απροσδόκητα υψηλά επίπεδα του σπάνιου ραδιενεργού ισοτόπου βηρύλλιο-10 σε δείγματα από τον βυθό του Ειρηνικού Ωκεναού.

Μία υπόθεση που εξετάζουν, είναι ότι θα μπορούσε να προκλήθηκε από μια έκρηξη ακτινοβολίας από το διάστημα πριν από περισσότερα από 10 εκατομμύρια χρόνια.

Το βηρύλλιο-10 είναι ένα ισότοπο - μια παραλλαγή ενός στοιχείου με διαφορετικό αριθμό νετρονίων στους ατομικούς του πυρήνες, που σχηματίζεται όταν οι κοσμικές ακτίνες χτυπούν το οξυγόνο και το άζωτο στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Αφού σχηματιστεί, αυτό το ισότοπο πέφτει στο έδαφος με τη βροχή και κατακάθεται στον πυθμένα του βυθού με αρκετά σταθερό ρυθμό.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα του βυθού, διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του βηρυλλίου-10 ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά που περίμεναν.

Στη μελέτη της επιστημονικής ομάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, οι ερευνητές εξέτασαν τη συσσώρευση βηρυλλίου-10 στον βυθό της θάλασσας, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτά τα μοναδικά δείγματα συλλέχθηκαν από βάθος χιλιομέτρων κάτω από το νερό και αποτελούνται από ένα μείγμα σιδήρου και μαγγανίου που ονομάζεται κρούστα σιδηρομαγγανίου.

Χρησιμοποιώντας μια εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδο που ονομάζεται Φασματομετρία Μάζας Επιταχυντή, οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν μια απροσδόκητα υψηλή μέτρηση στα επίπεδα του βηρυλλίου-10, στα πετρώματα που χρονολογούνται πριν περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια.

Αρχικά εκτίμησαν ότι μπορεί να ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Για τον λόγο αυτόν. ο Dr Koll και οι συνεργάτες του εξέτασαν δείγματα που ελήφθησαν από άλλες περιοχές στον Ειρηνικό, αλλά όλα αυτά τα δείγματα έδειξαν την ίδια «ανώμαλη» όψη.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να εξηγηθεί αυτό το παράξενο φαινόμενο: ένας επίγειος και ένας εξωγήινος.

Στο πρώτο σενάριο, η ασυνήθιστη συσσώρευση ραδιενέργειας θα μπορούσε να είχε προκληθεί από την κυκλοφορία των ωκεανών γύρω από την Ανταρκτική, η οποία άλλαξε ξαφνικά και δραματικά πριν από 10 έως 12 εκατομμύρια χρόνια.

Ο Δρ Koll λέει: «Αυτό θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την άνιση κατανομή του βηρυλλίου-10 σε όλη τη Γη για μια χρονική περίοδο λόγω των αλλαγμένων ωκεάνιων ρευμάτων».

Ως αποτέλεσμα, το βηρύλλιο-10 θα μπορούσε να συγκεντρωθεί ιδιαίτερα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στη δεύτερη θεωρία, την... εξωγήινη, κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο διάστημα που εξέθεσε τη Γη σε μια ξαφνική έκρηξη ακτινοβολίας. Αυτό θα μπορούσε να είχε προκληθεί από τις επακόλουθες επιπτώσεις ενός σουπερνόβα κοντά στη Γη, που θα είχε λούσει τον πλανήτη σε έντονη ακτινοβολία.

Εναλλακτικά, ο πλανήτης μπορεί να έχασε για λίγο την προστατευτική ηλιακή του ασπίδα, γνωστή ως ηλιόσφαιρα, αφού πέρασε μέσα από ένα πυκνό διαστρικό σύννεφο.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα σήμαινε ότι το βηρύλλιο-10 θα πρέπει να είναι ασυνήθιστα κοινό πριν από 10 εκατομμύρια σε ωκεανούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Δρ Koll λέει: «Μόνο νέες μετρήσεις μπορούν να υποδείξουν εάν η ανωμαλία του βηρυλλίου προκλήθηκε από αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα ή αν έχει αστροφυσική αιτία. «Γι' αυτό σκοπεύουμε να αναλύσουμε περισσότερα δείγματα στο μέλλον και ελπίζουμε ότι και άλλες ερευνητικές ομάδες θα κάνουν το ίδιο».



Πηγή: skai.gr

