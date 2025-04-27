Σκυλίτσα- «λουκάνικο» επιβίωσε έχοντας χαθεί για 500 μέρες στην έρημο της Αυστραλίας

«Survivor με τα όλα της» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η Valerie, ένα μικροσκοπικό σκυλάκι φυλής dachshund, το γνωστό σε όλους μας λουκάνικο, που όχι απλώς επιβίωσε έπειτα από περισσότερες από 500 ημέρες στην έρημο της Αυστραλίας αλλά χαίρει και άκρας υγείας.

Οπως περιγράφεται στο Reuters, η Georgia Gardner και ο φίλος της, Joshua Fishlock, είχαν αφήσει στιγμιαία μόνη της τη Valerie σε ένα παρκοκρέβατο στο κάμπινγκ που διέμεναν, τον Νοέμβριο του 2023, για να ψαρέψουν.

Η ομάδα «Kangala Wildlife Rescue» που ανέλαβε την επιχείρηση εντοπισμού της μικρής σκυλίτσας είπε ότι εργαζόταν «όλο το εικοσιτετράωρο» για να τη βρει, στο νησί Καγκουρό, στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας.

Τόνισε ειδικότερα ότι οι εθελοντές πέρασαν περισσότερες από 1.000 ώρες αναζητώντας τη Βάλερι, καλύπτοντας περισσότερα από 5.000 χιλιόμετρα (3.109 μίλια).

Οι 529 ημέρες της Valerie στην έρημο ήταν ένας κυριολεκτικός αγώνας επιβίωσης ενάντια στην έντονη ζέστη και τα δηλητηριώδη φίδια.

Ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό της ήταν η αξιοποίηση ενός T- Shirt της κηδεμόνα της, ως «ίχνος αρώματος» σε ειδικές παγίδες που στήθηκαν.

«Μετά από εβδομάδες ακούραστων προσπαθειών Η Valerie έχει διασωθεί με ασφάλεια και είναι καλά», ανακοίνωσε η ομάδα ερευνών σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιβίωση της μόλις τεσσάρων κιλών σκυλίτσας εξέπληξε τους ειδικούς.

«Τα dachshund είναι εξαιρετικά ευρηματικά», εξήγησε σύμφωνα με τον Guardian ο καθηγητής Paul McGreevy από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Πιθανότατα, η σκυλίτσα επέζησε τρώγοντας πτώματα, μικρά ζώα όπως βατράχους ή ποντίκια και πίνοντας νερό από φράγματα.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι ίσως δέχτηκε ανθρώπινη βοήθεια, αλλά το ροζ κολάρο που φορούσε υποδείκνυε ότι ήταν οικόσιτο ζωάκι κι επομένως, όποιος τυχόν την προσέγγιζε θα μπορούσε να έχει επικοινωνήσει με τους κηδεμόνες της άμεσα.

Πηγή: skai.gr

