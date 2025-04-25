A Year On Planet Earth: Σειρά ντοκιμαντέρ σε α΄τηλεοπτική μετάδοση - Από την Κυριακή 27 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Κάθε μήνας μία δοκιμασία. Κάθε εποχή μία αποκάλυψη. Ένα ταξίδι στον χρόνο της φύσης. Η συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ από τους βραβευμένους παραγωγούς του PLANET EARTH II και γυρισμένη σε περισσότερες από 60 διαφορετικές τοποθεσίες, έρχεται στον ΣΚΑΪ σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση από την Κυριακή 27 Απριλίου στις 12.20.

Βασίζεται στις πιο μαγευτικές και δραματικές ιστορίες από όλες τις γωνιές του πλανήτη και αποκαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται όλη η ζωή και πώς τα φυσικά γεγονότα επηρεάζουν τα ζώα.

Δείτε το trailer:

Τι θα δούμε αναλυτικά στα επεισόδια:

Επεισόδιο 1 – Χειμώνας

Ο ήλιος στον αρκτικό κύκλο δύει και δεν θα εμφανιστεί ξανά μέχρι την άνοιξη. Αρχίζει ο χειμώνας και με την ηλιακή ενέργεια στο ναδίρ, το βόρειο ημισφαίριο παγώνει με τη ζωή να είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

Επεισόδιο 2 – Άνοιξη

Τον Μάρτιο, όταν το βόρειο ημισφαίριο ξαναχτυπούν οι ηλιακές ακτίνες συντελείται μια τεράστια μεταμόρφωση. Οι πάγοι λιώνουν και νέα ζωή ξεπροβάλλει.

Επεισόδιο 3 – Καλοκαίρι

Από τον Ιούνιο, το βορειότερο μέρος του πλανήτη έχει ήλιο είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, ενώ το νοτιότερο, βυθισμένο στο σκοτάδι, παγώνει. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά σα να λέμε ζέστη και κρύο. Πρόκειται για μια περίοδο αφθονίας και φωτιάς για το ένα, πείνας και καταρρακτώδους βροχής για το άλλο.

Επεισόδιο 4 – Φθινόπωρο

Καθώς η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο φτάνει στο τέλος της, όσα ζώα κατάφεραν να επιβιώσουν, κέρδισαν άλλον ένα χρόνο ζωής. Όσοι αποτυγχάνουν, παίρνουν μαζί τους και την επόμενη γενιά.

Επεισόδιο 5 – Οι τέσσερις εποχές

Στον χρόνο που χρειαζόμαστε για να ολοκληρωθεί η περιστροφή μας γύρω από τον ήλιο, ένας νεογέννητος νεοσσός πιγκουίνος βγάζει το πρώτο του χνούδι. Κόκκινοι σκίουροι παλεύουν για τροφή, και μια οικογένεια ελεφάντων, αποδυναμωμένη από την έλλειψη νερού, υφίσταται μια τρομερή απώλεια.

Επεισόδιο 6 – Ένα έτος στον πλανήτη γη

Με τη βοήθεια επιστημόνων, οικολόγων και ντόπιων κατοίκων και με πρωτοπόρες τεχνικές, η ομάδα παραγωγής ανακαλύπτει νέες συμπεριφορές των ζώων. Βάζοντας ακόμα και τη ζωή τους σε κίνδυνο, προσπαθούν να προστατεύσουν ζώα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτόν τον εύθραυστο πλανήτη.

