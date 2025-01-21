ΕΕ: Ατυχής εξέλιξη η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού

Είναι ατυχές που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα.
"Είναι όντως μια ατυχής εξέλιξη που η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ένας από τους στενότερους συμμάχους μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, αποσύρεται από την Συμφωνία του Παρισιού", δήλωσε ο Χούκστρα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.