ΕΕ: Ατυχής εξέλιξη η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού

Είναι ατυχές που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα.

"Είναι όντως μια ατυχής εξέλιξη που η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ένας από τους στενότερους συμμάχους μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, αποσύρεται από την Συμφωνία του Παρισιού", δήλωσε ο Χούκστρα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

