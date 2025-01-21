Η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, με τις καταστροφές της που βαίνουν από το «κακό στο χειρότερο», παραμένει παρά τις αλλαγές πολιτικής κατεύθυνσης, υπογράμμισε σήμερα ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, την επομένη της ανακοίνωσης από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

«Η επιστήμη του κλίματος δεν έχει αλλάξει, ανεξάρτητα από γεωπολιτικές αλλαγές του ανέμου. Στην πραγματικότητα οι επιπτώσεις (της κλιματικής αλλαγής) έχουν αλλάξει υπό την έννοια ότι βαίνουν από το κακό στο χειρότερο», σημείωσε ο Σάιμον Στιλ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

Το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ και η μέση θερμοκρασία των τελευταίων δύο ετών ξεπέρασε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου για την άνοδο της θερμοκρασίας παγκοσμίως που είχε οριστεί από αυτήν τη συμφωνία. Αυτή είχε συναφθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Παρίσι το 2015 και δεν επικυρώθηκε ποτέ μόνον από το Ιράν, την Υεμένη και τη Λιβύη.

Η συμφωνία αυτή θέτει έναν συλλογικό στόχο και επιτρέπει σε κάθε χώρα να δεσμευτεί σε μείωση των εκπομπών της αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με την υποχρέωση να επανεξετάζει τακτικά τις δεσμεύσεις της.

«Η επιστήμη είναι πολύ πιο σημαντική από τις μερικές φωνές που την αμφισβητούν», πρόσθεσε ο Στιλ, εκφράζοντας τη λύπη του που η επιστήμη «μετατράπηκε σε όπλο», χωρίς να αναφερθεί ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε χθες, Δευτέρα, προεδρικό διάταγμα με το οποίο κινεί για δεύτερη φορά διαδικασία αποχώρησης της χώρας του από τη συμφωνία του Παρισιού και στη συνέχεια επιστολή στον ΟΗΕ προς αυτόν τον σκοπό. Η αποχώρηση των ΗΠΑ θα τεθεί σε ισχύ σε ένα έτος.

«Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό», υπενθύμισε ο Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (CCNUCC).

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα χαρακτήρισε παράλληλα «ασταμάτητο» το κίνημα πράσινης μετάβασης, προειδοποιώντας ότι «οποιοσδήποτε αποσύρεται από αυτήν τη δυναμική δημιουργεί ένα κενό το οποίο θα καλυφθεί από άλλους, οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτό».

«Εμείς που είμαστε στο συννεφάκι του κλίματος, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε το αφήγημα και να μη μιλάμε μόνο για αρνητικά πράγματα και προβλήματα, τα οποία είναι πολύ αληθινά», σημείωσε επίσης. «Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τις ευκαιρίες και να μιλάμε με γλώσσα που έχει απήχηση στην καρδιά και στο μυαλό των απλών ανθρώπων σε όλον τον κόσμο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

