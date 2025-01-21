ΚΕΔΕ: «Επί…τέλους έχουμε μία θετική εξέλιξη για το τέλος ταφής»

Ικανοποίηση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τις αποφάσεις σχετικά με το τέλος ταφής απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι η μακρά διαπραγμάτευσή της με την κυβέρνηση «έφερε θετικά αποτελέσματα».

«Επί…τέλους έχουμε μία θετική εξέλιξη για το τέλος ταφής», σημειώνει σε δελτίο Τύπου, αναφερόμενη και στην εξαγγελία του υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου ότι οι δήμοι θα επιχορηγηθούν το 2025 με επιπλέον 105 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσουν την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται από το τέλος ταφής.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, θα επιστραφούν στους δήμους κατά 85% για έργα διαχείρισης της ανακύκλωσης και 15% θα διατεθούν για έργα αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Η ΚΕΔΕ κάνει λόγο για θετική εξέλιξη ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων (ΔΣ, Συνέδριο), είναι κάθετα αντίθετη με την επιβολή του «άδικου» τέλους ταφής, εναντίον της οποίας προσέφυγε, μαζί με 164 δήμους, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με σκοπό την ακύρωσή του, και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

