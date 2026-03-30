Δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Τι φέρνει το νέο VAR. Απαντά ο Κύρος Βασάρας, μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA.

Ρεπορτάζ: Ποιους ξένους ρέφερι επιλέγει ο Λανουά στα play offs. Σχολιάζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Θέμα: Πως επιχειρούν να συγκαλύψουν τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη. Στο studio, οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Αποκάλυψη: Και δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές στο κύκλωμα στοιχηματισμού. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 02.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

