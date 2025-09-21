Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική περιοχή στο Κουνούπι Αργολίδας

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας βρίσκεται πλέον σε ύφεση και δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 8:37, σε κοντινή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για άμεση απειλή σε οικίες ή κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πρώτο μήνυμα ήταν προληπτικό, με στόχο την ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο καλούσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή Βεργαίικα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 72 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Παράλληλα, στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

